[VIDÉO] Au Médipôle, Sébastien Lecornu annonce de nouvelles mesures

La première journée de visite de Sébastien Lecornu a été placée sous le signe de la situation sanitaire du pays.

Ce matin, le ministre des outre-mer a visité le Médipôle. Dans l'après-midi il s'est rendu au vaccinodrome de Kowekara et en fin d'après-midi, il a pris la direction d'Ouvéa, plus précisément du dispensaire d'Ouloup où il doit échanger avec le personnel soignant et les élus.

Ce matin, au terme de sa visite du Médipôle, Sébastien Lecornu a annoncé plusieurs mesures : le versement du reliquat d'une subvention de l'Etat, de nouvelles arrivées de la réserve sanitaire et la possibilité d'Evasan vers la métropole puisque c'est devenu impossible vers l'Australie.