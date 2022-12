Le tour de l'actualité en Nouvelle Calédonie du 16 décembre 2022

[Gros plan] Routes : un plan choc pour de vrais effets ?

Le conseil calédonien de sécurité routière a dévoilé son plan d'action pour 2023. Alors que 67 personnes ont déjà perdu la vie sur les routes du Caillou en 2022, le gouvernement veut renforcer l'arsenal répressif tout en amplifiant la prévention dans les établissements scolaires. Ce énième plan sera-t-il celui qui endiguera la folie meurtrière sur nos routes ?

Des radars fixes vont être installés en Nouvelle-Calédonie

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, les autorités ont annoncé qu'à partir de 2023 des radars fixes seront installés, ils seront accompagnés aussi de radars embarqués. Aucune zone n'a pour l'instant été déterminée mais le gouvernement veut des mesures fortes.

Maxime Grousset vice-champion du monde sur 100 mètres nage libre

Il y avait du beau monde dans l'eau pour cette finale mondiale. Maxime Grousset (23 ans), deuxième meilleur temps des demi-finales la veille en 45''58 (record personnel), était ligne d'eau numéro 5. Avec d'un côté Jordan Crooks (20 ans), nageur des Îles Caïmans, le plus rapide des demies (45''55). Et, de l'autre, le plus âgé (24 ans) de cette course, l'Italien Alessandro Miressi (45''74 la veille).

Le point sur les ouvertures et fermetures de classe dans le Grand Nouméa

Chaque année, la province Sud et les municipalités revoient l'organisation des écoles en fonction de l'évolution de la population et de l'estimation des effectifs de la rentrée prochaine. À Païta, à Dumbéa et au Mont-Dore, plusieurs changements sont opérés pour 2023. Tour d'horizon

Selon Gilles Bellaïche, "le prochain eldorado des terroristes pour blanchir l'argent est la zone Indopacifique"

Expert-Comptable et à la tête d'une organisation internationale de lutte contre le financement du terrorisme, Gilles Bellaïche décrypte les méthodes de ces organisations pour se financer. Il pointe le risque que ces groupes s'implantent dans la région pour blanchir leurs capitaux.

Économie : les entreprises semblent mieux résister qu'ailleurs

Certes, l'économie tourne au ralenti et la rétractation sévère du PIB (produit intérieur brut), cet indicateur qui permet de mesurer la richesse créée par un territoire, est un fait (2,1 % en 2021 et 2,6 % en 2020). Pourtant, certains indicateurs laissent penser que l'économie calédonienne résiste.

Infirmiers : la grève levée après une opération coup de poing efficace

Campés devant la Cafat, puis le gouvernement, les infirmiers libéraux ont manifesté leur ras-le-bol ce jeudi matin dans le centre de Nouméa. Ils ont été reçus par les deux institutions, les discussions ont conduit à la levée de la grève.

Les marchés de Dumbéa seront reconduits en 2023, en journée et en soirée

Le dernier conseil municipal de la commune s'est déroulé ce jeudi soir. L'occasion de faire le bilan des marchés mis en place en 2022 et d'évoquer de nouvelles perspectives pour 2023, d'attribuer des subventions à certaines associations – notamment l'ADIE et son projet d'agence mobile -, mais aussi de connaître les premières perspectives du projet de parc urbain en plaine de Tonghoué.

Deux nouveaux livres pour Yves Rieu, le poète de la Roche-Percée

Yves Rieu, personnalité bien connue des Bouraillais et à la retraite, voue une passion pour l'écriture et plus particulièrement pour les poèmes qu'il adore concocter.

Les prix sont restés stables en novembre

En novembre, l'indice des prix à la consommation hors tabac et l'indice général se stabilisent après des baisses respectives de 0,3 % et 0,2 % enregistrées le mois précédent, indique l'Isee. La hausse des prix de l'alimentation (+0,5 %) et des produits manufacturés (+0,5 %) masque un repli notable des prix de l'énergie (-1,7 %).