[GROS PLAN] Province Sud : "On arrive au bout de l'exercice"

La province Sud a adopté lundi matin son budget primitif. Si l'investissement est maintenu, certaines coupes budgétaires ont été déplorées par des élus. Il faut dire que dans la mécanique actuelle des collectivités, établir un budget relève d'une prestation d'équilibriste.

Jean-Pierre Flotat, président du Comité des sages : "Un dispositif de mémoire et réconciliation entre l'État et les communautés est utile"

Les membres du Comité des sages, structure de veille du débat public, ont exprimé un souhait au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avant son départ : que l'État engage un cheminement vers une réconciliation avec les différentes communautés de Nouvelle-Calédonie.

Sea Shepherd, une décennie de mobilisation en Calédonie

En dix années de présence sur le territoire, Sea Shepherd a multiplié les opérations de sensibilisation. Entre crainte des autorités à leur arrivée et leur ancrage dans le paysage aujourd'hui, du chemin a été parcouru. Et reste à parcourir.

Des feux automatisés pour fluidifier le trafic routier dans la capitale

Face à un trafic de plus en plus dense, la mairie a décidé d'installer un système d'automatisation des feux. Pas de miracle en vue pour les points les plus congestionnés, mais une circulation qui devrait être plus simple sur le reste du réseau.

La Spanc, 50 ans au service des animaux et encore beaucoup de défis à relever

Le 5 décembre 1972, un vétérinaire et un médecin fondent la Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie. Après 50 ans de travail en faveur de la cause animale, l'association est consciente du chemin à parcourir pour changer les mentalités et faire de ce combat une priorité politique.

Débuts timides pour le salon de Noël de l'artisanat

Une cinquantaine d'artisans proposent leurs produits jusqu'en fin de semaine. Malgré un démarrage poussif, certains restent optimistes.

Général Durieux : "La France porte une voix singulière dans le concert des Nations du Pacifique"

Directeur de l'Institut des hautes études de Défense nationale et de l'Enseignement militaire supérieur après un passage à Matignon comme chef du cabinet militaire des Premiers ministres Édouard Philippe et Jean Castex, le général Durieux décrypte les ambitions de la France dans l'Indopacifique.

Bourail, terre de cohésion pour les conseillers d'éducation

Les conseillers principaux d'éducation des bassins Nord et Sud du pays se sont retrouvés au CAP de Poé pour y passer le week-end. Cette rencontre, première du genre, leur a permis de mieux faire connaissance et de découvrir la commune.

Stand up paddle : Titouan Puyo s'impose sur la Seine

Mars. Le supiste calédonien, qui a enchaîné les compétitions internationales ces derniers mois, a fait parler son expérience pour s'imposer une deuxième année consécutive à Paris au terme des 14 kilomètres de course (1h13'42), devant le Hongrois Bruno Hasulyo (1h13'55) et le Danois Christian Andersen (1h14'00). Clément Colmas, deuxième Calédonien engagé sur cette course, termine 5e (1h14'24).