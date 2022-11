Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 22 novembre 2022 

Christel Bories accueillie à Doniambo par une mobilisation sociale

La rencontre n'était pas inscrite à son agenda. Elle l'a été par la force des choses. En arrivant à l'usine de Doniambo lundi matin, Christel Bories, présidente-directrice générale (PDG) du géant minier et métallurgique Eramet depuis 2017, est descendue de sa voiture pour saluer les employés inquiets mobilisés au pied de l'usine de Doniambo avant une réunion avec le comité de direction.

Le dernier au revoir à Louis Kotra Uregei, combattant de la justice sociale

Louis Kotra Uregei a été inhumé lundi à 14 heures au cimetière du 5e Kilomètre, sous le regard d'un millier de personnes. Un dernier hommage lui a été rendu, avec un maître mot : remercier l'homme pour son combat social.

Calum Logan : " Battre l'équipe de France serait énorme "

Calum Logan est de ceux qui espèrent une défaillance des Bleus pour leur entrée dans le Mondial ce mercredi. Le consul général adjoint d'Australie en Nouvelle-Calédonie, débarqué sur le Caillou depuis août, a saisi l'importance du football ici. Et rappelle que dans son pays, le ballon rond gagne considérablement du terrain.

[VIDÉO] Cinq soirées de rire et d'émotion au menu du Festival d'impro

Le Festival international de théâtre d'impro débute mercredi soir à Nouméa, au Chapitô installé baie de Sainte-Marie. Les comédiens, dont certaines pointures du genre, comptent sur le public pour participer activement à une franche partie de rigolade... mais pas seulement.

Le PIB de la Calédonie en recul de 2,1 % en 2021

Ce n'est pas une surprise. Mais une confirmation. L'IEOM, l'AFD et l'Isee viennent de publier une note sur les comptes économiques de la Calédonie. Les trois instituts ont croisé leurs donnés pour établir la santé et le dynamisme du pays. Et en 2021, elle n'est pas bonne : le produit intérieur brut s'est à nouveau contracté en 2021 de 2,1 % (déjà 2,6 % en 2020).

Le PIB ? C'est un indicateur qui permet de mesurer la richesse créée par un territoire. " Le pays fait un pas de plus dans la crise avec l'entrée du virus [en Calédonie], marquant la fin de la politique Covid free et déclenchant le décompte des décès."

Ils battent des tambours à l'unisson en faveur de la paix

Lundi, des élèves d'une dizaine d'établissements scolaires ont participé à l'opération "Battre les tambours pour la paix", au parc Georges-Brunelet ou au sein de leur école. Organisé chaque année dans plusieurs pays, l'événement promeut des valeurs de paix et de tolérance.

Les futurs collégiens encouragés à prendre soin de l'environnement

Un premier diplôme d'éco Mondorien a été distribué aux élèves de dernière année du groupe scolaire de Plum. Tous les CM2 de la commune recevront le leur avant la fin de l'année, pour "valoriser un parcours environnemental" et les encourager à prendre soin de la nature.

L'esprit de famille privilégié samedi à Poindimié

Dix-sept ateliers de jeux étaient organisés samedi par la commune, en lien avec la journée mondiale de l'enfance. Sur le stade de Tiéti, 250 enfants étaient inscrits à ce temps amusant et pédagogique. Pour l'occasion, ils devaient être accompagnés de leurs parents, pour placer la famille au cœur de la journée. "C'était l'idée générale", déclare la 4e adjointe au maire, Sadia Obry.

Hienghène : Marguerite Dounote, une référence pour la nouvelle génération

Ses trente et quelques années d'ancienneté ont une valeur inestimable pour tous les membres de sa communauté. Marguerite Dounote est la doyenne de l'association Pie Hage, qui regroupe les femmes de Ouayaguette. En langue, cela signifie s'entraider.

Éric Michalak : "L'objectif, c'est études, sport et santé"

Passionné, il l'est de notre territoire et de ses habitants. Tout particulièrement de ses jeunes qui passent une étape importante de leur vie sur le campus où il enseigne et les aide à élargir leurs horizons sportifs et humains. Entretien avec un sportif convaincu, mais pas seulement.