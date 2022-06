Jeune femme grièvement blessée par une arme à feu à Colmar : la victime est calédonienne

La soirée d’anniversaire célébrée dans un square de Colmar (Alsace) a viré au drame, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juin.

Un riverain de 62 ans a grièvement blessé avec un fusil une jeune militaire de 22 ans, jugeant que la fête était trop bruyante. Il a été mis en examen, lundi, pour tentative d’homicide volontaire.

Selon nos confrères de France 3 Grand est, le groupe pris pour cible était composé d’une vingtaine de personnes, originaires de Nouvelle-Calédonie, dont la jeune militaire "toujours hospitalisée dans un état grave avec un pronostic vital toujours engagé", a annoncé, lundi en début de soirée, la procureure de la République de Colmar, Catherine Sorita-Minard.

Arme de chasse de calibre 12

De nombreux témoins ont été entendus. Il apparaît que le mis en cause est descendu de son domicile à deux reprises dans la soirée pour faire cesser le bruit et la musique. Lors de sa seconde sortie, l’auteur du coup de feu s’est muni d’une arme de chasse de calibre 12 qu’il avait acquise il y a quelques mois et qu’il avait préalablement chargée, selon le parquet qui précise que "le tir est apparemment intervenu alors que des personnes lui demandaient de se défaire de l’arme et tentaient de le désarmer. Le mis en cause, fortement alcoolisé, indique ne pas se souvenir des détails d’une partie de la soirée", a relaté Mme Sorita-Minard.