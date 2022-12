Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 9 décembre 2022 

Vallée des Colons : un homme arrêté pour tentative de meurtre

Dans la soirée de jeudi, un homme a porté de violents coups de sabre dans la rue à une personne dans le quartier de la Vallée des Colons, à Nouméa. D'après les premiers éléments, l'agresseur s'en serait pris à la victime qui aurait refusé de partager l'alcool qu'il buvait dans la rue. Très grièvement blessé, l'homme a été secouru par les pompiers et évacué en urgence au Médipôle. L'agresseur a été arrêté par la police nationale et placé en garde à vue. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Plus d'informations prochainement.

[Gros plan] Le Congrès promeut une stratégie nickel commune

Lors d'une séance assez particulière, tous les élus du Congrès présents ont finalement renvoyé en commission les projets de loi de pays instituant une taxe sur les exportations et une redevance sur les extractions de produits miniers. L'idée défendue étant de mettre en place des outils fiscaux adaptés à une stratégie nickel.

Thierry Santa quitte la présidence du Rassemblement

Le président du Rassemblement-Les Républicains Thierry Santa a décidé de quitter ses fonctions "pour raisons personnelles". La responsabilité de la présidence par intérim est confiée à Alcide Ponga.

Plusieurs routes fermées à cause des pluies à Bourail

Les intempéries ont entraîné la fermeture de plusieurs axes sur la commune de Bourail. Jeudi à 17 heures, le virage de La Cigogne sous l'eau (relevé à 16 heures) était impraticable pour les petites voitures et l'accès au lotissement Bouquet impossible. Le pont de la Saoui, les radiers Pantaloni, Brésil et Téné côté foire étaient impraticables. La RT1 a été bloquée à la sortie Nord. Le camp de Nandaï et la salle polyvalente proposent un hébergement d'urgence.

Le nouveau centre médical Medcity veut simplifier le parcours de soins

Ça y est, le centre médical Medcity est ouvert avec 32 praticiens, une pharmacie, un laboratoire d'analyses médicales et un café Malongo. Un espace qui se veut pionnier sur le territoire pour faciliter le parcours de soins.

Les hôtels réquisitionnés en passe d'être indemnisés

Le gouvernement a validé par arrêté, fin novembre, l'attribution d'une subvention aux hôtels réquisitionnés durant la crise sanitaire. Montant total de l'addition : 582 millions.

Le secteur privé appelé à manifester

Après avoir quitté la table des négociations annuelles de branches, l'intersyndicale se mobilisera le 16 décembre et demande une revalorisation des salaires de 6 %.

Deux blessés après un incendie dans un squat à Nouville

Une quinzaine de sapeurs-pompiers de Nouméa sont intervenus ce jeudi matin, vers 9h, à proximité de la clinique de Nouville, pour un feu de squat. Le feu a pris rue du contre-amiral Joseph du Bouzet. Un important panache de fumée se dégageait de l'habitation concernée. À l'arrivée des soldats du feu, le feu était étendu sur une surface d'environ 100m2. "L'intervention a permis d'éviter la propagation à un véhicule et à d'autres habitations", détaille le capitaine Kévin Pouperon.

Congrès : les textes sur la fiscalité minière renvoyés en commission

Après débat et concertation, tous les élus du Congrès présents ont souhaité, par le vote d'une motion préjudicielle, renvoyer en commission les projets de loi du pays instituant une taxe sur les exportations et une redevance sur les extractions de produits miniers.

Kevin Mayer enchante Numa-Daly

La 1re édition des Track'NC Games, mercredi, s'est achevée le soir dans une excellente ambiance. Kevin Mayer, recordman du monde du décathlon et tête d'affiche, a joué le jeu. Il n'était pas le seul.