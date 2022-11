Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 30 novembre 2022

Un motard de 36 ans perd la vie dans un accident au Mont-Dore

C'est aux environs de 21h ce mardi soir qu'un motard de 36 ans et le conducteur d'un pick-up sont entrés en collision à Boulari, sur la commune du Mont-Dore, à proximité du supermarché Ah Yen. D'après les premiers témoins, le motard s'est engagé sur un axe en coupant la route au pick-up qui n'a pu l'éviter. Le choc a été particulièrement violent. Les sapeurs-pompiers ainsi que les gendarmes sont rapidement intervenus. Malgré les tentatives de réanimation du motard, ce dernier est décédé des suites de ses blessures. Ce drame porte à 63 le nombre de personnes décédées dans un accident de la route depuis le début d'année en Nouvelle-Calédonie.

[GROS PLAN] Nouméa, capitale de la Tech durant deux jours

Mercredi et jeudi se déroulent la première édition Tech4good New Caledonia summit 2022, au Château Royal. Derrière cette série d'anglicismes abstraits pour les non-initiés, c'est tout une stratégie autour de l'innovation dans la région qui se dessine. Avec des retombées économiques rapides. Explications.

[VIDÉO] Rencontres avec Gérald Darmanin : chacun y a trouvé son compte

Les ministres Darmanin et Carenco ont reçu toute la journée, une par une, les formations politiques calédoniennes. L'idée : dialoguer et ouvrir des perspectives.

La question était claire avant cette longue journée de mardi rythmée par des entretiens entre Gérald Darmanin, associé à Jean-François Carenco, et les dirigeants de chacune des formations politiques calédoniennes jusqu'à la nuit tombée : quelle sera la réaction des indépendantistes lors de l'échange ?

Le nombre de cas de Covid a encore doublé

Les chiffres de la circulation du virus confirment une recrudescence des cas de Covid-19. Sur la semaine écoulée, 868 nouveaux cas ont été recensés. Durant la semaine précédente, 441 personnes avaient été testées positives. Conséquence directe, le taux d'incidence (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) a lui aussi doublé, passant à 320. En regardant dans le rétroviseur, on se rend compte que ce taux d'incidence n'a fait qu'augmenter durant tout le mois de novembre. Il est passé de 12 cas pour 100 000 habitants le 2 novembre à 83 pour 100 000 le 15 novembre et donc désormais 320.

Des sapeurs-pompiers de La Tontouta en grève

Quinze sapeurs-pompiers du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, basés à La Tontouta, sur trente-neuf, ont demandé à mettre fin à leur mise à disposition auprès de la Chambre de commerce et d'industrie. Mardi, ils manifestaient devant le siège de la CCI, à Nouméa, avec des agents de la direction des services informatiques, la Fédération des fonctionnaires et l'Union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie, section fonction publique.

En attendant un accord, d'autres lignes du transport scolaire dans le Grand Nouméa seront supprimées

Le Syndicat mixte des transports urbains (SMTU) et la Société calédonienne des transports ne sont toujours pas parvenus à un accord financier pour l'année prochaine. Une chose est sûre, entre cinq et huit lignes seront supprimées.

Condamné après dix ans d'atteintes sexuelles

Un quadragénaire a été placé derrière les barreaux pour avoir frappé et commis des atteintes sexuelles sur sa nièce mineure. À la barre du tribunal, il n'a clairement pas conscience de ses actes. "C'est elle qui venait vers moi. Elle se comportait comme une grande."

Défense hasardeuse de ce Calédonien, quand on sait qu'entre 2007 et 2018 il était "en couple" avec... sa nièce. Et que les premières relations sexuelles ont eu lieu alors que la jeune fille était en classe de collège en 5e, et n'avait que 13 ans.

Violent incendie de brousse à Poya, la circulation perturbée

Tout est parti d'un feu de brousse, ce mardi après-midi, à Poya. À proximité de la RT1, d'habitations et d'une station-service, l'incendie a rapidement mis la pagaille dans le secteur. Même si le vent a fini par tourner et que l'intervention des pompiers a permis d'éviter la propagation aux habitations, l'intervention était toujours en cours vers 17h.

À Dumbéa, en baie d'Apogoti, un cimetière de barges est en passe d'être démantelé

Sur les berges du pic aux Morts, une vingtaine de chalands en métal ont été abandonnés depuis les années 1940, d'abord par les Américains puis par des entreprises minières. La dépollution de la baie est prévue pour début 2023. L'opération pourrait être le point de départ d'une nouvelle filière de traitement des navires en métal en Calédonie.

Les illuminations et festivités de Noël débutent vendredi

Les festivités de fin d'année commencent, ce vendredi, dans la commune, avec le traditionnel marché de Noël qui se tiendra toute la fin de semaine. Suivra la tournée du père Noël dans les quartiers et de nombreuses animations jusqu'au 24 décembre.

À Bourail, la saison de la ponte des tortues a bien démarré

L'association Bwärä tortues marines a organisé une réunion d'information samedi, dans le cadre du lancement officiel de la saison de pontes des tortues à grosse tête. L'an passé, 282 pontes ont été recensées sur la zone.