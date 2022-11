Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 9 novembre 2022

Une femme perd la vie dans un choc frontal à Poindimié

Nouveau drame sur les routes calédoniennes. Ce mardi, aux alentours de 19h et pour une raison pour le moment inexpliquée, deux véhicules sont entrés en collision à Poindimié. Le choc s'est produit frontalement, sur la route principale traversant la commune. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, la conductrice de l'un des deux véhicules n'a pu être réanimée.

[GROS PLAN + RÉACTIONS ] La justice persiste, Harold Martin et Willy Gatuhau condamnés

Trois ans ont passé depuis leur condamnation en première instance. Mardi, Harold Martin et Willy Gatuhau ont vu leurs peines de prison et d'inéligibilité confirmées en appel pour des achats de voix aux municipales en 2014. La cour évoque une "insulte au suffrage universel". L'actuel maire se pourvoit en cassation et peut donc garder son siège d'édile.

L'incendiaire de la case du Sénat coutumier en détention provisoire

Mis en examen, le suspect de 35 ans a été incarcéré en attendant les suites de l'information judiciaire. Déjà bien connu de la justice pour des vols et des incendies volontaires, il était sorti du Camp-Est en avril dernier.

La fourmi électrique, une menace pour les cagous

Quinze années de recherche révèlent un effet négatif de la fourmi électrique sur le cagou. La présence de l'insecte réduit l'espace de vie de l'oiseau de moitié."Cette étude montre que la présence de l'insecte conduit à une transformation profonde de la structure du sol et des communautés animales", souligne l'écologue. La fourmi électrique est toujours introduite dans le milieu naturel par l'homme. Sa colonisation nuit donc surtout aux écosystèmes de lisières, à proximité des routes. Mais les cagous ne sont pas les seuls à subir cette transformation du sol, ce milieu étant le garde-manger de bien d'autres animaux.

Dumbéa : après quatre ans de blocages, le chantier est lancé au pied du pic aux Morts

Soutenus par un dispositif de sécurité, les ouvriers ont attaqué les travaux, ce mardi, de Cap Apogoti, dernière tranche de la Zac de Dumbéa-sur-Mer. Depuis 2018, le site fait l'objet d'un conflit entre le GDPL Taku, qui le considère comme un lieu tabou, et la Secal, aménageur. Des affrontements et des caillassages sont survenus dans la matinée.

20 ans de prison pour avoir tué sa femme de sang-froid à Nouméa

Ba Hung Nguyen a été envoyé derrière les barreaux à l'issue de deux jours de procès. Quatre ans après le décès de sa mère, la fille de la victime va pouvoir avancer. "Elle est apaisée, assure son conseil, Maître Laure Chatain. Cela fait quatre ans qu'elle est dans ce dossier, dans un pays dont elle maîtrise peu la langue (elle est arrivée en Calédonie en mars 2017 en provenance du Vietnam, ndlr). Ce n'était pas simple du tout à gérer. Mais la justice l'a entendue en condamnant le meurtrier de sa mère." Un meurtrier de 63 ans aujourd'hui, chemise blanche et lunettes ajustées, quasi impassible au moment du verdict.

Le Week-end geek fait son grand retour

Après une édition annulée l'année dernière en raison de la crise sanitaire, le Week-end geek retrouvera son public, dès vendredi, à la Maison des artisans."Si certains souhaitent arborer leur perruque rose ou des ailes de papillon, c'est le moment ! Cela n'a lieu qu'une fois par an, il faut en profiter et s'amuser !" L'effervescence est palpable chez les organisateurs de l'événement, à trois jours de la 10e édition du Week-end geek.

La bibliothèque Bernheim temporaire devrait ouvrir début décembre

La bibliothèque Bernheim a fermé le 1er octobre pour plus de deux ans de travaux. Une partie du fonds est en train d'être transférée dans l'ancien magasin Villa, rue Anatole-France, au-dessus de la place des Cocotiers. Il devrait ouvrir au public début décembre.

Tennis : Caroline Garcia s'impose en finale du Masters

Caroline Garcia a bouclé 2022, année de sa spectaculaire renaissance, avec un quatrième titre, au Masters WTA, lundi à Forth Worth, devenant la deuxième Française à réussir cet exploit.

Samuel Nehoune, service civique à Saint-Vincent-de-Paul : " Je me sens utile"

Chaque année, la société de Saint-Vincent-de-Paul recrute plusieurs volontaires en service civique. Une expérience qui leur inculque les valeurs du travail et de la bienveillance envers autrui, et qui peut être un tremplin vers une promesse d'embauche. Rencontre avec Samuel Nehoune, service civique depuis six mois au sein de la société.

Bourail : une vingtaine d'agents de la mairie ont suivi la Fédération des fonctionnaires

Un mouvement de grève de la Fédération des fonctionnaires s'est tenu mardi devant la mairie, suivi par une vingtaine d'agents. Cette manifestation, d'après les grévistes, a été lancée pour non-respect du protocole signé le 20 octobre dernier entre les deux parties.

Dumbéa : une course historique en faveur de France Alzheimer

La sixième édition de la course féminine La Dumbéenne se déroulera, ce dimanche, après deux ans d'absence à cause de la crise sanitaire. Une édition axée sur l'histoire du lieu de la Case de Koé et dont les bénéfices serviront à organiser des journées thématiques au profit de l'association France Alzheimer NC.

Les plantes mises à l'honneur à Boulouparis

Ce week-end, le gîte Ôtentic accueillait Bernard Suprin, herbologue, botaniste et éditeur, pour une explication de l'utilisation des plantes et des fleurs du jardin calédonien, consommables en cuisine. Le lendemain, la commune célébrait la Fête de l'arbre.