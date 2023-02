Après l’attaque de requin, les nageurs de retour au Château Royal avec "de l’inquiétude"

À deux pas du ponton, Murielle et Michelle ne s’avancent pas vraiment dans l’eau, ce vendredi matin. "On reste près du bord, confie la seconde. Et on se positionne face à la mer pour avoir un maximum de vigilance." En 35 ans de présence en Calédonie, Michelle n’avait "jamais vu une attaque de requin aussi près de la plage. Pendant un certain temps, on n’ira pas plus loin dans l’eau. C’est trop frais ce qu’il vient de se passer". Comme elles, ils sont quelques dizaines de nageurs, ce vendredi matin, sur la plage du Château Royal. Après cinq jours d’interdiction de baignade à la suite de l’attaque d’une nageuse par un requin, les drapeaux rouges ont été retirés. Quelques habitués participent à un cours d’aquagym et au bout du ponton, Anthony n’a pas vraiment hésité à replonger. "On sait que de telles attaques peuvent survenir, on est sur une île. Il faut être vigilant. Ce qui m’inquiète surtout, c’est qu’il n’y a pas assez de signalétique pour prévenir les nageurs des éventuels dangers." Il déplore aussi les opérations de prélèvement de quatre requins à la suite de l’attaque. Le poste de secours était quant à lui désert jusqu'à son ouverture à 9h45. "Ce n’est pas normal, peste Hélène, elle aussi une habituée des sessions aquagym. La crainte est là mais on ne va pas s’interdire de se baigner jusqu’à la fin de nos jours. Par contre voir ce poste de secours vide en début de journée où il y a déjà du monde, c’est agaçant. On va revoir beaucoup d’enfants sur le ponton sauter dans l’eau et sans surveillance, c’est risqué."