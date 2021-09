L'actualité en Nouvelle-Calédonie du lundi 20 septembre 2021

[Gros plan] Face à l'afflux de patients, le CHT innove

Le CHT s'est réorganisé au cours du week-end pour accueillir les très nombreux malades de la Covid. Ce que le président Mapou et le haussaire, Patrice Faure, ont constaté lors d'une visite au Médipôle, dimanche. En attendant l'aide de la réserve nationale, les équipes de tous les établissements du pays, aidés de libéraux et de particuliers, sont mobilisées pour faire face.

Paul Zeiwe, dans le coma pendant quatre mois, " j'ai failli y passer "

Le militaire drehu avait connu un terrible accident de voiture et la Guerre du Golfe. La Covid a foudroyé Paul Zeiwe, devenu routier en Bretagne, jusqu'à l'amener aux portes de l'au-delà.

Une Calédonienne victime d'un possible féminicide à Toulouse

Une Calédonienne de 23 ans et mère de trois enfants a été retrouvée sans vie dans son appartement à Toulouse en Métropole. Son compagnon, âgé de 30 ans et lui aussi originaire du pays, a été placé en garde à vue.

Ouvéa peut isoler jusqu'à 221 personnes

Une semaine après la découverte du premier cas de Covid à Ouvéa, l'île enregistrait vendredi près de 50 contaminations. Avec une difficulté : celle de s'isoler à la tribu. L'hôtel Beaupré est le premier lieu de l'île à accueillir des cas positifs.

Le temps d'un rapatriement à Lifou, le Betico a repris la mer

À la demande de la commune de Lifou, le rapatriement de plusieurs dizaines de passagers, soulagés de pouvoir enfin retrouver leurs proches, a été organisé samedi matin vers l'île Loyauté. Un trajet spécial en pleine crise sanitaire.

Une équipe du RSMA de Koumac à Bélep pour appuyer le dispensaire

Une équipe médicale complète du RSMA-NC s'est rendue sur Bélep à la demande du haut-commissaire pour aider le dispensaire à vacciner la population.

"Les entrepreneurs en souffrance doivent savoir qu'on est là pour eux"

Créée en 2013 en Métropole, l'Association d'aide aux entrepreneurs en souffrance aiguë est présente depuis 2017 en Calédonie. Sa présidente, Betty Levanqué, entend faire connaître ce dispositif alors que ce troisième confinement, ajouté au contexte référendaire, fragilise le moral des chefs d'entreprise.

"Je reçois beaucoup de messages sympas de Calédonie"

Thierry Sardo, 54 ans, a entraîné plusieurs clubs en Super Ligue de football, Mouli et Tiga notamment. L'ancien gardien, ex-arbitre et retraité de la Police nationale, est aussi connu pour avoir été le sélectionneur de la Calédonie de 2016 à 2020. Après un passage par le niveau régional, le voici désormais sur le banc de l'équipe de Cognac, en National 3, le 5e échelon français. Avec des Calédoniens au sein de son effectif.

Les restaurateurs continuent d'apporter leur aide aux agriculteurs

Samedi, la Table des Gourmets a accueilli deux agriculteurs sur sa terrasse, afin de leur permettre d'écouler leurs marchandises. Une initiative déjà réalisée lors du dernier confinement, et proposée il y a peu par l'Essentiel.

L'obligation vaccinale pour les personnes entrant en Calédonie en vigueur dès lundi

Dans un communiqué diffusé ce samedi soir, le haut-commissariat annonce que le décret sur l'obligation vaccinale pour les personnes entrant dans le pays a été publié au Journal Officiel de la République Française.

