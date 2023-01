La frégate Vendémiaire, basée en Calédonie, est en Nouvelle-Zélande pour quatre mois de réfection 

La frégate Vendémiaire de la Marine nationale, basée en Nouvelle-Calédonie depuis 1996 – et qui a déjà parcouru l’équivalent de 37 tours du monde – a accosté à Auckland afin de débuter une période d’arrêt technique de presque quatre mois. De nombreux travaux sont prévus, à commencer par une visite totale de deux des quatre moteurs et des safrans, la réfection complète des cheminées et des échappements, la poste de peinture sur les œuvres vives et les superstructures. Voilà pour les principaux travaux qui "permettront de redonner tout le potentiel nécessaire pour les missions à venir et notamment l’exercice Croix du Sud", précisent les Forces Armées de la Nouvelle-Calédonie. Croix du Sud doit rassembler sur le Caillou environ 2000 militaires d’une quinzaine de nations du Pacifique entre fin avril et début mai.