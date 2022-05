Le tour de l’actualité du 17 mai en Nouvelle-Calédonie

[GROS PLAN] "Les Kanak et le bagne" : une histoire méconnue

L’exposition "Les Kanak & le bagne", financée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, a été inaugurée, lundi, au fort Téremba et sur le site historique de l’île Nou. Destinée à être présentée dans toutes les communes du territoire, elle est la première étape d’un projet d’inscription du bagne calédonien au patrimoine mondial de l’Unesco.

En trois ans, l’Éveil océanien a su se faire une place dans le paysage politique

Le parti se réunira samedi en congrès au Dock socioculturel de Païta. Il sera procédé à l’élection du président du parti pour les trois ans à venir, ainsi qu’au renouvellement du bureau politique.

Législatives : Antoine Gil, "la voix de ceux qui n’en ont pas"

Le candidat du Mouvement des citoyens français de Nouvelle-Calédonie a officialisé lundi sa candidature dans la première circonscription.

Le prix du gazole à son niveau le plus haut depuis 30 ans

Avril est, selon l’Isee, synonyme de hausse de tous les postes de dépenses, à l’exception du tabac. La palme revient aux carburants.

Fabien Trotet : "Le besoin apparaît d’être présent de manière plus forte sur le court terme"

Le Centre national de recherche technologique sur le "nickel et son environnement" achève cette année sa troisième mandature étendue sur cinq ans, et porte une réflexion sur son activité en ce moment charnière. Rencontre avec le nouveau directeur de la structure, Fabien Trotet.

[VIDÉO] Le don du sang lance un appel d’urgence

Le centre du don du sang de Nouméa lance un appel d’urgence car les réserves sont au plus bas, à quelques semaines d’une mission de chirurgie cardiaque.

Une trentaine de chauffeurs Karuïa en grève à Nouméa

Trente chauffeurs salariés du GIE Karuïa, en charge des transports du réseau Tanéo sur Nouméa, sont en grève depuis 1 heure du matin. Ils mettent en cause leur direction.

Elles créent une mamie kanak géante pour représenter l’identité de Dumbéa

Actuellement en résidence de création au studio 56, Mariana Molteni et Louise Moreau, deux artistes plasticiennes, ont deux semaines pour réaliser une marionnette géante. L’idée finale : la faire déambuler dans les quartiers et lors de divers événements organisés par la ville de Dumbéa.

Moindou : la Véloroute prend forme

Vendredi matin à la mairie, l’Office du tourisme de La Foa et ses environs présentait à des élus provinciaux ou du gouvernement, des prestataires du tourisme et des habitants le projet d’étude de la "Véloroute des passerelles et des berges" reliant les communes de La Foa, de Moindou et de Farino.

Cyclisme : victoire sur le Prix Roger-Laroque pour Florian Barket et Maylis Oyhanondo

Dans la zone industrielle de Ducos, les habitués des courses cyclistes calédoniennes se sont livrés une belle bataille dimanche matin. Les deux Calédoniens se sont imposés sur un critérium marqué par la grosse chute de Sandra Gayral.