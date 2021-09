[GROS PLAN] Indopacifique : le Caillou au centre du jeu diplomatique

Vécue à Paris comme une " trahison " et " un coup dans le dos ", la rupture du contrat de sous-marins par l’Australie a provoqué une crise diplomatique et fragilisé la puissance et l’image de la France dans l’Indopacifique, cet espace aux immenses enjeux géopolitiques et commerciaux et où se joue la rivalité entre les États-Unis et la Chine.

Frédéric Pratelli : "Il faut absolument trouver une sortie"

Le syndicat des commerçants tire la sonnette d'alarme au sujet des commerces "non-essentiels" et demande une réouverture rapide, dans le respect des gestes barrières. Faute de quoi, certains pourraient ne pas survivre à ce troisième confinement.

Le couvre-feu prolongé jusqu'au 4 octobre

Le haussariat prolonge d'une semaine cette mesure. La modification de l'arrêté, publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie vendredi, est presque passée inaperçue.

Le pass sanitaire se précise

Comment accélérer la vaccination ? Christopher Gygès a évoqué hier la mise en place d'un pass sanitaire qui permettrait de reprendre une activité presque normale, tout en tâchant de contenir la propagation du virus.

Le Congrès intervient pour les salaires des hôpitaux et le chômage partiel

Validés par les élus, des prêts à taux zéro provenant des établissements publics permettront d’assurer le versement des salaires des agents hospitaliers en octobre et en novembre.

Violences familiales : "la durée du confinement risque d’aggraver les choses"

Au cours des trois premières semaines, la plupart des numéros d’urgence n’ont pas enregistré de pic de signalements. Mais pour plusieurs responsables, l’expérience des deux premiers confinements doit inviter à la prudence.

Manifestation des antivax : pourquoi le haut-commissariat ne l’a pas interdite ?

Le rassemblement contre l’obligation vaccinale samedi, qui a réuni entre 2 000 et 4 000 personnes, aurait-il pu être interdit ? Éléments de réponse.

Un vaccin non-ARN disponible la semaine prochaine en Nouvelle-Calédonie

Christopher Gygès a annoncé l’arrivée du vaccin Janssen sur le territoire. Il devrait arriver la semaine prochaine, "mardi ou vendredi".

Un appel à la grève générale de la CSTC-FO le 11 octobre

Le syndicat dénonce des licenciements reposant sur la santé et réaffirme son "opposition au passe sanitaire". Il a déposé un préavis de grève pour le 11 octobre.

Santé : le yoga en ligne, une parenthèse de bien-être durant le confinement

Depuis quinze jours, plusieurs écoles de yoga proposent des cours en direct sur les réseaux sociaux afin d’apporter un soutien et une bulle d’air aux personnes coincées à la maison.