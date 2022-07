Le tour de l’actualité du 4 juillet 2022 en Nouvelle-Calédonie

[GROS PLAN] Singapour, les bonnes raisons de s’y arrêter

L’aéroport de Changi, à Singapour, constitue presque un argument en soi pour faire une halte dans la cité-État. C’est aussi au sein de cet environnement luxuriant et ultramoderne que la Nouvelle-Calédonie a été présentée aux médias locaux. Car le pays veut en profiter pour faire venir une nouvelle clientèle touristique.

La centrale accostée sur le point de quitter la Turquie pour Doniambo

La location de la "centrale accostée temporaire" ou CAT, option retenue par la SLN pour stabiliser la production d’énergie à Doniambo, doit s’étendre jusqu’en 2025.

Un pompier de Païta agressé au cours d’une intervention

Alors que les pompiers de Païta étaient en cours d’intervention suite à un accident de la route à hauteur de Savannah, samedi matin, un pompier s’est fait violemment agresser.

Musique : Gulaan dévoile son quinzième album à Paris

Le Maréen, de passage en Métropole où il a entamé une mini-tournée, a offert une séance de dédicaces de son nouvel opus aux visiteurs de la Maison de la Nouvelle-Calédonie, à Paris.

Journée d’échanges réussie pour les Fanc

Des centaines de militaires et des milliers de visiteurs. La journée des Forces armées de Nouvelle-Calédonie (Fanc), qui s’est tenue à Nouméa, a encouragé de nombreuses familles à venir découvrir la réalité du métier de militaire. La dernière édition de cette journée remontait à 2007.

Économie : aider à la décision avec l’utilisation de la géographie par informatique

L’entreprise Insight aide les institutions et les organisations dans leur prise de décision, en créant des cartes à partir d’images satellites.

Les passionnés de culture américaine ont attiré du monde à Sainte-Marie, pour la journée US

Le club de football américain des Flying Fox organisait, samedi, une "journée US" à l’avant-veille de la Fête nationale du 4-Juillet. Exercices de plaquage, cylindrées et musique country ont attiré près de 350 personnes.

[Grand Nouméa] Un week-end de compétitions pour les sports à roulettes à Païta

Les petites roues ont enflammé le skatepark de Païta et la salle omnisports de Katiramona, ce week-end, avec la compétition de trottinette freestyle et la première compétition de roller artistique du territoire.

La Fête de la mandarine tient toutes ses promesses

Malgré la pluie et la boue, la 21e édition de la Fête des mandarines et des fruits a tenu toutes ses promesses ce week-end. Artisanat, produits agricoles et un large choix de plantes ont fait le bonheur des acheteurs qui comme à l’accoutumée se sont rués sur les mandarines, le fruit phare de la fête.

Triathlon : Charlotte Robin, Jimmy Pebellier et Karl Bernard domptent le Chronodore

Le trio de la Sporteam, ultra-dominateur dans l’eau, a remporté la 6e édition du Chronodore, samedi matin à Plum. Une épreuve par équipe sportive et festive.