Le tour de l’actualité du vendredi 8 octobre

[GROS PLAN] Le pass sanitaire marque le retour de libertés, lundi

Après cinq semaines de confinement strict, les Calédoniens retrouveront quelques libertés lundi : réouverture des commerces, fin des attestations, couvre-feu retardé d’une heure, etc. Mais ces assouplissements seront plus nombreux pour les personnes munies d’un pass sanitaire qui rendra l’accès possible aux loisirs, aux restaurants, aux salles de sport, etc.

Conflit à Hienghène : trois hommes interpellés et condamnés à de la prison ferme

Le procureur de la République annonce que trois personnes, âgées de 37, 47 et 59 ans, ont été condamnées jeudi à des peines de prison allant de trois mois à six mois ferme en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Un pédophile présumé traqué par un Calédonien et arrêté en Belgique

Même à l’autre bout du monde, il traque les prédateurs sexuels. Une affaire de pédopornographie vient d’éclater en Belgique… grâce à un Calédonien qui a piégé un homme de 58 ans que la justice belge soupçonne de propositions sexuelles à un mineur, de corruption de mineur et de détention et diffusion d’images pédopornographiques à destination d’un mineur.

Maré : décontamination et formation ont commencé, jeudi, à l’internat de Tadine

La rentrée scolaire se prépare à l’internat provincial de Tadine. Dans l’optique d’une réouverture du collège, mardi 12 octobre, et de l’internat pour y accueillir les élèves, lundi 18 octobre, une opération de décontamination des lieux, qui doit durer trois jours, a commencé.

Jeunesse : dans les foyers pour mineurs, éviter l’isolement et sortir de l’ennui

S’ils ont été nombreux à pouvoir retourner auprès de leur famille, d’autres adolescents du foyer d’action éducative de Païta n’ont pas eu cette chance. Les éducateurs travaillent à pallier l’absence des cours et des activités habituelles.

La crise sanitaire contraint la cour d’appel de Nouméa à reporter la session d’assises

Le premier président a ordonné le report des procès prévus à partir du 18 octobre devant la cour d’assises. C’est la deuxième fois cette année qu’une session est annulée en raison de la Covid-19.

[VIDÉO] Après un mois de confinement strict, des agriculteurs sont à bout de souffle

Privée des marchés, des cantines et des restaurants, la filière agricole est en souffrance après un mois de confinement survenu en plein pic de production. Retrouver notre reportage vidéo.

[VIDÉO] Les "voileux", une communauté parée contre le confinement

Au mouillage ou au port, la communauté des " voileux " dispose de nombreuses astuces pour vivre le confinement sereinement. Ces vagabonds des mers qui ont choisi de vivre sur leur bateau, au mouillage ou au port, se sentent même privilégiés.

Omnisports : vers une manifestation des sportifs ?

La Ligue calédonienne d’escalade, présidée par Philippe Boquet, appelle à manifester mercredi prochain afin de soutenir "le mouvement sportif et ses salariés", touchés par la crise sanitaire et écartés des aides économiques.

À l’îlot Maître, un projet de sentier éco-pédagogique pour valoriser sa biodiversité

Dans le cadre du budget participatif organisé par la province Sud, le Centre d’initiation à l’environnement (CIE) souhaite réaliser un sentier d’interprétation destiné à mettre en valeur le patrimoine historique et naturel de l’îlot Maître.