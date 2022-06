Minijeux : les Calédoniens sacrés en équipe à l'aquathlon

Une quatrième médaille d'or pour la Calédonie. Les triathlètes calédoniens ont décroché le titre par équipes lors de l'aquathlon, grâce aux performances réalisées en individuel mercredi matin.

Charlotte Robin et Nathalie Viratelle ont été les premières à s'élancer dans cette épreuve, qui alterne course à pied et natation. La première, médaillée de bronze sur le triathlon individuel, décroche cette fois la médaille d'argent. Nathalie Viratelle complète le podium, son premier dans ces Minijeux.

Quelques minutes plus tard, les garçons ont réalisé la même performance. Mathieu Szalamacha et Patrick Vernay montant respectivement sur la 2e et la 3e marche du podium.

Cela fait donc cinq médailles supplémentaires pour la délégation calédonienne.