Groupama Race : les Calédoniens ralentis sur la côte Ouest

Après l’arrivée des trois bateaux étrangers, dans la nuit et ce matin, les premiers Calédoniens naviguent actuellement entre La Foa et Boulouparis. Avec un vent mollissant qui a légèrement tourné Est, ils avancent un peu moins vite et sont attendus à Nouméa, selon les estimations récentes, en fin d’après-midi.