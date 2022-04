Présidentielle : Macron appelle à "l’unité et l’action"

Emmanuel Macron est arrivé en tête des suffrages exprimés au premier tour. Il a obtenu près de 28 % des voix. Il a pris la parole au parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris, en présence de militants et des membres du gouvernement.

"Je remercie tous nos compatriotes qui dès le premier tour ont porté leur suffrage sur ma candidature. Votre confiance m’honore, m’oblige et m’engage, s’est-il réjoui avant de faire applaudir les onze autres candidats. Rien n'est joué. Le débat que nous aurons dans les quinze jours à venir est décisif pour notre pays et pour l'Europe".

"Inventer quelque chose de nouveau"

Le président sortant appelle à un "grand mouvement politique d’unité et d’action pour notre pays", au-delà des "différences", des "sensibilités et les choix au premier tour". M. Macron invite les électeurs et ses adversaires à le rejoindre. Prêt à "tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France", il dit vouloir "inventer quelque chose de nouveau pour assembler les convictions et les sensibilités diverses",



À lire également : Présidentielle : les candidats déçus donnent leur consigne de vote

Emmanuel Macron souhaite convaincre les abstentionnistes et les électeurs qui ont "voté pour les extrêmes". Il a remercié Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse et Fabien Roussel qui ont déjà appelé à voter pour lui. Au sujet du vote barrage à l’extrême droite, il a reconnu être "pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien".