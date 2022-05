Il y a trente-trois ans, l’assassinat de Tjibaou et Yeiwene

Le 4 mai 1989, le président du FLNKS Jean-Marie Tjibaou et son vice-président, Yeiwene Yeiwene, étaient assassinés à Ouvéa.

Les deux leaders indépendantistes étaient à Iaai pour la cérémonie de lever de deuil des dix-neuf militants indépendantistes morts le 5 mai 1988, lors de l’opération Victor menée par l’armée française à Gossanah.

Pardon et réconciliation

Les deux hommes ont été tués au moment des salutations dans l’enceinte de la chefferie de Hwadrilla. Le garde du corps Daniel Fisdiepas abat en retour Djubelly Wéa à l’origine des coups de feu.

L’ancien pasteur et ex-conseiller territorial avait fait savoir, avec d’autres, son opposition aux accords d’Oudinot et de Matignon en 1988. Jacques Lafleur (RPCR), Jean-Marie Tjibaou (FLNKS) et le Premier ministre Michel Rocard entamaient des négociations après des années d’affrontements.

La tragédie soulèvera l’émotion dans toute la Nouvelle-Calédonie. Les familles touchées par ce drame entameront travail de pardon et de réconciliation dans les années 2000.

La une des Nouvelles Calédoniennes à l’époque le 6 mai 1989 :

Cette date est toujours commémorée à Ouvéa, à Hienghène ou encore à Maré. D’importantes cérémonies avaient été organisées en 2019 pour marquer les trente ans de leur disparition.