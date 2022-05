Covid-19 : le taux d’incidence remonte

Selon le gouvernement, les chiffres de ces dernières semaines montrent une augmentation du taux d’incidence de la Covid-19. Le virus continue de circuler et la contamination est toujours possible. Les mesures de prévention contre le Covid-19, actuellement en vigueur, sont donc prolongées jusqu’au 12 juin.

Pour rappel, le port du masque est obligatoire, à partir de 18 ans, dans les cabinets médicaux, paramédicaux, les pharmacies, les laboratoires de biologie médicale, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, c’est-à-dire dans tous les lieux fréquentés par des personnes vulnérables ou malades.

Il est fortement recommandé dans toutes les activités en intérieur, aux personnes vulnérables, à celles qui les côtoient et aux personnes non vaccinées ; aux personnes malades et notamment celles qui sont contaminées par le virus de la grippe ou de la Covid-19.

Outre le port du masque, le respect des gestes barrière, en toutes circonstances, et la vaccination restent des outils de protection particulièrement efficaces pour éviter la reprise épidémique.