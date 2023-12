Australie : Alstom remporte un contrat de 110 milliards de francs pour la maintenance de trains dans le Victoria

"Alstom est fier d'avoir décroché un contrat de 900 millions d'euros (110 milliards de francs)", écrit le constructeur sur X. La multinationale française spécialisée dans les transports ferroviaires assurera la maintenance du parc des trains régionaux VLocity et Classic pour les dix prochaines années. Outre les plus de 300 emplois déjà actuellement consacrés à l’entretien du parc dans l’Etat de Victoria, l’entreprise s’est engagée à créer de nouveaux emplois dans l’industrie ferroviaire locale.

Alstom annonce également consacrer, pendant toute la durée du contrat, 6 % de ses dépenses aux 40 fournisseurs à vocation sociale de la région.

Dans le cadre de ce nouveau marché, le constructeur veut améliorer "la fiabilité et la disponibilité" des trains régionaux VLocity et Classic et garantir des économies de carburant "significatives".

We're proud to have been selected for a contract worth around 900 million euro to maintain the regional rolling stock VLocity and Classic fleets in Victoria, Australia for the next decade.

