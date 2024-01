Parasite Varroa : les ruchers de Nouméa, du Mont-Dore et de Yaté mis sous surveillance

Le 9 janvier, les services d'inspection ont découvert un groupe d'abeilles de l'espèce Apis cerana (abeille asiatique) porteur du parasite Varroa, sur le paquebot Ovation of the sea en provenance du Vanuatu. Les résultats des analyses effectuées jusqu'au 15 janvier par le laboratoire officiel de Nouvelle-Calédonie (LNC) et le réseau d'épidémiosurveillance apicole (RESA) ont mis en évidence l'absence de reine dans les abeilles collectées, précise un communiqué du gouvernement envoyé ce mercredi. Ainsi, le risque que quelques abeilles soient parties avant l'intervention de l'équipe sanitaire sur le bateau ne peut être totalement écarté.

Le Caillou a la chance d'être indemne de la majorité des agents pathogènes des abeilles mellifères listées par l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), dont fait partie le parasite Varroa. Les conséquences économiques en cas d'introduction de ce parasite seraient donc dramatiques pour la filière apicole, mais aussi pour la filière des productions végétales par le biais de la pollinisation, poursuit le communiqué.

Ainsi, pour limiter au maximum les risques d'introduction de ce parasite, le gouvernement a décidé de prendre des mesures dans les communes se situant proches du trajet du navire.

Ces mesures permettent :

- de mettre sous surveillance tous les ruchers se trouvant sur les communes de Nouméa, du Mont-Dore (dont l'île Ouen) et de Yaté ;

- d'imposer la déclaration au Resa de l'ensemble des ruchers, professionnels ou amateurs des communes concernées ;

- d'interdire tout mouvement (déplacement, vente, cession…) d'abeilles vivantes ou mortes (ruches, essaims, reines, couvains, abeilles, faux bourdons…) ;

- d'interdire tout mouvement de matériel apicole pouvant contenir des abeilles (hausses pleines…) ;

- de soumettre à l'inspection l'ensemble des ruchers ainsi qu'à la réalisation de prélèvements le cas échéant, par toute personne missionnée par le service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire (Sivap) ;

- d'interdire la récolte de miel ou de tout autre produit apicole, sauf si l'extraction peut s'effectuer à moins de 100 mètres de la ruche, afin d'éviter le déplacement éventuel d'abeilles lors du transport des hausses ou autre matériel ;

- de permettre aux agents du Sivap, du Resa, ou à toute autre personne habilitée par le Sivap, de poser des stations d'appâtage sur les sites identifiés comme propices.

La déclaration des ruchers dans les communes concernées doit être effectuée au plus vite auprès du

Resa (44 15 79 ou 51 59 50 / resa@adecal.nc), indique le communiqué. Et selon les résultats des piégeages, la mise sous surveillance sera levée ou les mesures prescrites seront adaptées.