Le centre de secours d’Auteuil va changer de dimension

Nouvelles missions

« Nous sommes passés, en deux ans, d’une caserne avec des contraintes rurales, avec une saison fraîche et une saison chaude, à, depuis quasiment cinq ans, des problématiques urbaines, en plus de la gestion du Médipôle. Nos missions ont totalement changé. Avant, on ne faisait pas de feu d’immeuble par exemple. » Lancés il y a trois semaines, les travaux du centre de secours d’Auteuil, prévus pour durer cinq mois, étaient très attendus confirme le capitaine Bruno Chitussi, chef de corps des pompiers de Dumbéa, qui espère pouvoir « couper le ruban le 4 décembre, pour la Sainte-Barbe ».

Votée par la ville dès fin 2017, l’enveloppe de 80 millions - pour une « autorisation de programme sur la période 2018-2019 pour laquelle nous avons sollicité une subvention de la Nouvelle-Calédonie », précisait Isabelle Wernert, secrétaire générale de la mairie - entre enfin dans sa phase de réalisation. « Il y a eu des phases d’études, de maquettage, etc., tout cela prend du temps. Ce travail a été mené au cours de l’année 2018 », explique Gilles Adragna, le directeur de la Sécurité de la ville. Prévu de fin 2018 à fin 2019, le chantier devrait respecter les délais.

Parking, carport, vestiaires et cuisine

Premier chantier, le réaménagement de l’espace extérieur du centre de secours, avec un talutage jusqu’aux limites de la parcelle de 700 m2, située au pied du collège d’Auteuil et de la Maison de la jeunesse.

Il permettra la création d’un parking pour 10 véhicules personnels pour la garde, dont une place PMR (personne à mobilité réduite.

Au total, 1 000 m3 de schiste seront dégagés via un second accès, créé pour améliorer les flux de circulation dans l’enceinte du centre, et donc les temps de départ en intervention. Un carport en béton armé pour abriter les cinq véhicules, dont le nouveau CCR, reçu début 2019 (lire par ailleurs), sera également construit. « On avait des problèmes de corrosion et de maintenance [...] Un camion de pompier, ça se chiffre en millions. Cela va permettre de pérenniser la carrosserie et la mécanique », indique le capitaine.

Côté bâtiment, une nouvelle cuisine et la construction d’un étage permettant d’accueillir 80 vestiaires libérant ainsi deux garages, amélioreront le quotidien des 18 pompiers professionnels et des 43 volontaires. « La caserne est un lieu de vie. Les gens doivent être dans des conditions optimales pour pouvoir remplir une garde postée de 24 heures. »

Sous surveillance

« Chaque lundi matin, nous avons une réunion de chantier avec le maître d’œuvre. Comme pour un hôpital, il y a beaucoup de contraintes logistiques. Une caserne, ça fonctionne H24. Quand vous avez une tractopelle au milieu de la cour, ça peut engendrer des retards », pointe le capitaine Chitussi. « Et quand ils doivent intervenir sur le circuit électrique, c’est sous réserve qu’il y ait un électricien à poste. S’il n’y a plus d’électricité, on ne peut plus faire le 18 par exemple. » Le calendrier a également été adapté pour minimiser la gêne du brise-roche, au pied du collège d’Auteuil, qui travaillera pendant les deux semaines de vacances scolaires.