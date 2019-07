Au festival LÔL, les livres et les écrans ont captivé le public

Pour trouver le festival LÔL aux abords de la rue de Sébastopol, il n’y avait qu’à suivre les enfants. « La place des Cocotiers est très vivante, la Maison Higginson ne désemplit pas », s’enthousiasmait hier Elsa Artaso, la nouvelle présidente de l’association Lire en Calédonie à l’origine du festival consacré au livre jeunesse. Il faut dire que les activités ne manquaient pas. Petits et grands ont pu feuilleter les nombreux livres, découvrir des spectacles, des ateliers créatifs, mais aussi les écrans.

Spectacles, ateliers, lectures ou encore performance peinture… Petits et grands ont pu apprécier la diversité des activités. « Il y en a pour tous les âges », fait remarquer Roseline, une maman. Photo Thierry Perron

Car cette année, le festival L’île ô livres a accordé davantage de place au numérique. « Il faut vivre avec son temps, estime Elsa Artaso. D’autant qu’on peut continuer à aimer lire avec le numérique. Il offre d’ailleurs de très beaux graphismes. »

Quant au public, il s’est montré réceptif.

L’animation avait de quoi surprendre : Niko a réalisé le portrait numérique d’enfants directement sur sa tablette. Photo Thierry Perron

« Du numérique et des découvertes »

« Le numérique, c’est l’avenir. C’est important pour cette génération d’apprendre à utiliser cet outil intelligemment », estime Rémi, venu avec son fils. « C’est bien que les enfants aient accès à cet outil ici, car certains ne l’ont pas à la maison », fait valoir Roseline, maman d’un garçon de sept ans. Pour Alain, le festival devrait être relayé par toutes les écoles.

Car il permet aux enfants de faire bien des découvertes.

Victime de son succès, l’atelier impression 3D a fait l’objet de nombreuses inscriptions. Photo S. B.

Sur la place des Cocotiers, une vingtaine de bambins ont participé à l’atelier impression 3D curieux de découvrir le processus. Au programme : la confection d’une baleine personnalisée, inspirée de celle qui représente le festival.

Pendant ce temps-là, à la Maison Higginson, d’autres ont assisté à la présentation du premier jeu vidéo calédonien nommé Waika l’enfant Dieu qui n’est pas encore sur le marché. « Ça représente bien la Nouvelle-Calédonie et ses légendes. C’est bien car on peut même reconnaître des lieux », décrit Sam, 13 ans, après avoir visionné des scènes du jeu.

Sans oublier la flûte enchantée de l’artiste Will Nerho qui s’inscrit entre tradition et modernité. Lorsqu’on souffle dedans, le son déclenche la légende du poulpe et du rat qui s’inscrit sur un écran. Quand on s’arrête, la transmission de l’histoire elle aussi s’arrête.