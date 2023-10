Les infos à retenir du week-end

Coupe de Calédonie : Hienghène vainqueur au bout du suspense





Les 3 500 spectateurs présents au stade Numa-Daly auront vibré jusqu’au bout, samedi après-midi pour la finale de la Coupe de Calédonie. À l’occasion de la 68e édition de la compétition, Hienghène Sport s’est imposé 2 à 2 et 5 tirs au but à 4 à l’AS Magenta. C’est la sixième fois que le club du Nord remporte ce trophée. Côté femmes, ce sont les joueuses de l’Asaf qui sont de nouveau reparties avec la coupe, samedi, en battant l’Académie fédérale sur le score de 3-0.

La Foire du Pacifique fait le plein

Inaugurée vendredi en fin de journée, la 13e édition de la Foire du Pacifique a attiré la foule, ce week-end sur le parking de La Moselle. Pas moins de 20 000 visiteurs ont fait le déplacement, selon les organisateurs, pour venir découvrir les produits des 250 exposants présents. Cette année, le pays mis à l’honneur était Fidji.

Un feu d’appartement à Nouméa

Les pompiers sont intervenus, dimanche matin vers 7h30, pour un incendie déclenché dans un appartement situé au premier étage d’un immeuble de la rue Clemenceau, à Nouméa. Les 20 pompiers mobilisés sont parvenus à circonscrire le feu à la cuisine, d’où il est parti. Intoxiqué par les fumées, le locataire a été conduit au centre hospitalier. Après des relevés effectués dans les communs, les autres locataires de l’immeuble, évacués par les pompiers, ont pu retrouver leur logement.

Une journée animée pour Octobre rose, à Païta





La ville de Païta a organisé une journée d’ateliers et d’activités, samedi au Dock socioculturel, dans le cadre d’Octobre rose, évènement de sensibilisation et de prévention au cancer du sein. Des dizaines de personnes ont participé aux ateliers et aux activités proposées tout l’après-midi, avant un repas partagé en présence des élus, lors duquel la chanteuse Tyssia a donné un concert.

Le festival La première séance est lancé





Plus de 300 personnes ont assisté, vendredi soir, à la projection du film Le petit Nicolas, au parc urbain de Sainte-Marie, en ouverture de la 15e édition du festival de cinéma jeunesse La Première séance. Les jeunes cinéphiles se sont ensuite retrouvés, samedi et dimanche, au Rex de Nouméa pour des ateliers et de nouvelles projections. Le festival se poursuit jusqu’au 14 octobre, avec notamment des séances délocalisées au Mont-Dore, à La Foa, à Thio et à Ouvéa.