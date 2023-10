Green retail : les commerces bientôt au complet dans le nouveau complexe du Dumbéa mall

"Depuis le week-end d’ouverture, les gens arrivent par vague, on fait face à une énorme fréquentation", raconte Maeva Lombardi, responsable du Dumbéa mall et de son extension créée il y a peu : le Green retail. Ce nouvel espace commercial a ouvert ses portes le 16 septembre, avec seulement une partie de ses enseignes.

Des franchises inédites

Mais l’arrivée en Nouvelle-Calédonie de Kiabi, célèbre magasin de prêt-à-porter, a suffi à attirer la foule dès le premier week-end. Depuis, l’effervescence ne retombe pas. "On est toujours dans une phase de découverte, ça a été super bien accueilli, notamment parce qu’il y a des franchises inédites en Nouvelle-Calédonie", reprend Maeva Lombardi.





Après trois semaines d’installations progressives des enseignes, ce "parc d’activités commerciales nouvelle génération", comme le qualifie le Groupe Bernard Hayot (GBH), vient d’être rejoint par Boy’N’Cow, un restaurant-steakhouse ouvert ce lundi 9 octobre. Le Green retail est désormais au complet. Du moins pour cette année. Car si les huit enseignes présentes (Kiabi, Bleu Libellule, Yogurt Factory, La Brioche Dorée, Vap’Store, Centrakor, Billy’s Burger et Boy’N’Cow) occupent déjà une grande partie des 6 000 m2 de surface commerciale, trois autres magasins doivent les rejoindre, "mais pas avant 2024", précise Maeva Lombardi.

"Une démarche globale de développement durable"

Onze boutiques pour offrir "un cadre familial et convivial, dédié au shopping et au divertissement au sein d’un environnement où les espaces verts gardent une place privilégiée". En effet, pour ceux qui s’interrogent encore sur l’origine du nom Green retail, c’est bien la végétalisation, le "chantier vert" et "la démarche globale de développement durable" qu’entend mettre en avant GBH au sujet de son nouveau complexe.

Ainsi, il avance quelques données : 700 m2 de toitures végétalisées, 3 000 végétaux dans le parc (dont 160 endémiques), 1 350 places de parking végétalisées… Au-delà des chiffres, un certain nombre d’engagements ont été respectés lors de la conception du Green retail, notamment dans la gestion des déchets, le respect de la biodiversité ou encore la limitation des émissions de poussières. Un "chantier à faible impact environnemental", vanté par GBH.

Les enseignes qui composent le nouveau centre ont, elles aussi, dû se plier à certaines obligations et bonnes pratiques, notamment pour limiter leur empreinte carbone.