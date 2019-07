Le baromètre santé jeunes version 2.0

Habitudes alimentaires, activité physique, addictions, comportements à risques, mais aussi environnement scolaire et familial : 4 300 élèves de tout le pays, scolarisés dans le second degré, de la sixième à la terminale, sont sollicités par l’Agence sanitaire et sociale (ASS-NC) pour répondre à un questionnaire qui permettra d’élaborer le baromètre santé jeunes, deuxième du nom. Le premier remonte à 2014. Sa vocation, qui demeure la même, était de réaliser une photo des habitudes et des comportements des jeunes scolarisés pour adapter les politiques de santé publique à leurs besoins. Un premier jalon qui en appelait d’autres, tous les cinq ans, pour en faire un outil de mesure et d’accompagnement toujours plus pertinent.

Le recueil des données a débuté il y a deux semaines et va se prolonger jusqu’à la fin du mois de septembre. Les premiers résultats devraient être publiés au début 2020. L’organisation même de l’enquête et les questions qui sont venues s’ajouter à celles de 2014 sont déjà des marqueurs des évolutions intervenues au cours de ces cinq dernières années. Oublié le support papier : c’est sur tablette que collégiens et lycéens sont invités à répondre aux 150 questions correspondant aux dix thématiques que comporte l’enquête. Un changement de support qui présente de multiples avantages : « Cela permet de répondre plus rapidement qu’à la main, notamment grâce à des questions filtres. Par exemple, si un élève répond "non" quand on lui demande s’il fume, la déclinaison de questions sur ce thème ne lui sera pas proposée et il passera directement à la suite, explique Elodie Magnat, épidémiologiste à l’ASS-NC. Les données devraient aussi être de meilleure qualité car, pour avancer dans le questionnaire, il faut valider chaque réponse, ce qui évite d’en sauter sans le vouloir. Un système de lecture audio est aussi proposé aux élèves qui ont une difficulté de lecture. De notre côté, nous gagnerons du temps sur la saisie des données. » Un séjour récent dans des classes à Lifou lui a permis de constater que les adolescents appréciaient aussi le gain de confidentialité en répondant sur tablette. « Ils se sentent plus libres de répondre et le font volontiers. Ils sont heureux de répondre à des questions qui les concernent et que l’on ne leur pose que très rarement, voire jamais. » Et la participation est au rendez-vous : « Ces deux premières semaines nous ont déjà permis de récolter autant de réponses qu’en 2014. »

En 2014, les parents devaient donner leur autorisation à la participation de leur enfant. En 2019, c’est leur refus qu’ils doivent manifester le cas échéant.

Parmi les nouveautés du questionnaire figurent le temps passé devant les écrans, la cigarette électronique, le port de la ceinture de sécurité ou encore la perception des risques environnementaux. « Chaque thématique comporte des données plus générales qui vont nous permettre des comparaisons avec la Métropole et les pays de la zone Pacifique, » souligne Elodie Magnat.

Taille et poids

Enfin, il est demandé à chaque jeune de se peser et de se mesurer avant le jour de l’enquête. Ces indicateurs fondamentaux de l’état de santé des jeunes Calédoniens reposeront donc sur des données déclaratives, puisque les enquêteurs, n’étant pas des professionnels de santé, n’ont pas le droit de prendre ces mesures.

« C’est ce qui se fait d’une façon générale au niveau mondial. Il n’y a qu’à Wallis-et-Futuna que les infirmières scolaires le font en amont et communiquent les données aux enquêteurs, » précise l’épidémiologiste.

Savoir +

Toutes les modalités du baromètre 2019 sont détaillées sur le site de l’ASS-NC : www.ass.nc