Le Forum immobilier et patrimoine présente la maison du futur

Quelques jours avant le Forum immobilier et patrimoine, qui s’ouvre aujourd’hui, Aurélien Fournet, directeur technique chez Tropic immobilier, expliquait comment est né son « bébé », la villa témoin écoresponsable de Païta. « Il y a plusieurs années que le gouvernement et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie parlent d’une réglementation énergétique, comme la réglementation thermique en Métropole, ça nous a donné l’idée de faire émerger le secteur de l’écohabitat. » Plusieurs organismes calédoniens proposent également une réflexion énergétique pour la construction. C’est le cas de l’Agence calédonienne de l’énergie (ACE) avec son guide Construire avec le climat en Nouvelle-Calédonie (disponible sur son site Internet). Quelques conseils pratiques, donnés par Aurélien Fournet et l’ACE.

n Maison ombragée

L’idéal est que l’environnement de la maison soit ombragé. L’ACE conseille de laisser courir des lianes pour obtenir un mur ou un toit végétalisés. Des bords de toit plus larges ombragent les murs et créent une protection thermique.

n Les combles

Selon l’ACE, la toiture est la source de 75 % des apports thermiques. Isoler les combles est donc une priorité. Aurélien Fournet propose 20 cm de ouate de cellulose, isolant écologique fabriqué à partir d’un recyclage de vieux papiers.

n Energie solaire

En plus de la mise en place de lampes à Led pour économiser, l’installation de panneaux photovoltaïques est rentable.

« L’électricité produite dont vous n’avez pas besoin est rachetée durant vingt ans, alors vous économiserez », explique Aurélien Fournet.

Le chauffe-eau solaire peut aussi être une solution (à partir de 250 000 francs pour 300 litres).

n Economiser l’eau

Installer une cuve de récupération des eaux de pluie permet d’arroser son jardin ou de laver sa voiture. Un système de filtres existe aussi pour pouvoir réutiliser l’eau de pluie pour les toilettes.

n Domotique

Les objets connectés vont du plus simple (une prise connectée pour désactiver, depuis son téléphone, l’alimentation) aux installations les plus complexes et onéreuses.

