Parti indépendantiste, le MOI se présente

POLITIQUE. Dix militants du Rassemblement démocratique océanien, dont le secrétaire général Arnaud Chollet-Leakava, avaient annoncé fin mai leur démission du parti. Le groupe n’a pas tardé à rebondir en déclarant officiellement hier la création du Mouvement des Océaniens indépendantistes. La vision du MOI se résume dans ces termes : « Kanak, Caldoches, Wallisiens, Futuniens, Tahitiens, Asiatiques, Antillais, Métis… Peuple calédonien, « c’est la souveraineté qui nous donne le droit et le pouvoir de négocier les interdépendances », explique Arnaud Chollet-Leakava, porte-parole du bureau exécutif, citant Jean-Marie Tjibaou. La pensée politique repose, elle, sur le projet du FLNKS porté et défendu durant la campagne électorale du référendum du 4 novembre 2018. Le MOI avance d’ailleurs quatre points essentiels à ses yeux : le code d’éthique, la reconnaissance de trois catégories de terre, l’évolution du Sénat coutumier en une Chambre des représentants, enfin la priorité aux citoyens calédoniens sur l’emploi, le logement, et le foncier. Le Mouvement, fort d’une centaine de membres aujourd’hui selon ses calculs, ne serait pas défavorable à un audit de l’évasion fiscale, ou encore de tous les projets « portés par la majorité depuis 30 ans en province Sud ».

Sur l’échiquier, « nous déclarons notre soutien et notre volonté d’intégrer la démarche politique de l’UNI, l’Union nationale pour l’indépendance » note Arnaud Chollet-Leakava qui indique avoir déjà eu des entretiens.

Prochaine échéance, les élections municipales en mars 2020. Le MOI partira-t-il seul dans la course ? « Des discussions sont en cours pour constituer des listes communes. On est là pour aider le mouvement indépendantiste, on n’est pas là pour le disperser ».