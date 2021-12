A Nouméa, l’opération du bougna du cœur s’apprête à accueillir des centaines de personnes

C’est son "plus beau jour de l’année". Claude Siret, gérant du snack Nam à la Vallée-du-Tir, a tenu à réitérer son initiative de bougna partagé pour ce réveillon de Noël. "Je veux montrer qu’on peut donner, qu’il faut s’occuper des Calédoniens, parce qu’il y a trop d’inégalités dans ce pays."

L’union des syndicats ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie, les grossistes Sopli et Reprex ou encore le Rotary Club du Ouen Toro, Nombre d’associations, d’entreprises et de particuliers ont répondu à son appel au don. Claude Siret propose pour le réveillon un ragoût de cerf et un bougna de poulet cuit à la marmite. Et le Père Noël devrait aussi passer pour la distribution de cadeaux.