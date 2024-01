[Infographies] De janvier à novembre, 111 472 touristes ont visité le Caillou

"En 2022 et début 2023, on parlait encore de relance du secteur. Aujourd’hui, on est clairement dans la reprise. Tous marchés confondus, on a déjà récupéré 96 % des flux touristiques perdus après 2019." Julie Laronde, directrice de Nouvelle-Calédonie tourisme (NCT), savoure les bons chiffres du nombre de voyageurs qui ont visité le Caillou cette année.

Alors que les professionnels du secteur n’attendaient un retour à la normale qu’à l’horizon 2025, la fréquentation touristique avoisine déjà celle connue en 2019, qui était une année record. Ainsi, entre janvier et novembre 2023, 111 472 touristes (hors croisiéristes) ont été accueillis dans le pays, soit un chiffre en recul de seulement 4 % par rapport à la situation d’avant Covid.

Si le deuxième semestre (en particulier à cause du mois d’août) s’annonce moins dynamique que le premier semestre 2023, les résultats "restent globalement positifs" sur l’année en cours, portés notamment par nos deux voisins anglo-saxons.

Un touriste sur quatre est Australien

Désormais, un quart des touristes est Australien, avec une fréquentation qui n’a jamais été aussi importante dans le pays (+18 % par rapport à 2019), soit déjà plus de 27 000 visiteurs.

Et ce, alors que la ligne Nouméa-Melbourne, qui drainait avant la pandémie un tiers des flux touristiques, n’a rouvert que depuis le 8 décembre dernier. "Ces chiffres en nette hausse ont été atteints avant même la reprise de ces vols. Ces trois nouvelles liaisons hebdomadaires avec Melbourne ne pourront que faire progresser davantage encore le marché australien ", souligne Julie Laronde, qui rappelle qu’avec près de 5 millions d’habitants, la capitale du Victoria représente le deuxième "vivier" de voyageurs potentiels, derrière Sydney.

L’autre hausse la plus spectaculaire concerne le marché néo-zélandais, qui connaît lui aussi une ascension assez fulgurante, avec près de 12 000 visiteurs, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2019.

L’Hexagone, quant à lui, reste une valeur sûre et le premier pays de provenance des visiteurs, qui a également été dopé durant cette période, affichant une progression de 5 % (soit plus de 39 000 visiteurs).

Le marché japonais toujours atone

Pour autant le tableau n’est pas idyllique. Le Japon, qui était historiquement le troisième marché du Caillou, s’est effondré et peine toujours à redécoller, avec seulement un tiers du flux de voyageurs d’avant Covid reconquis (soit une baisse de -67 %). Pour autant, cette fréquentation japonaise semble "se rétablir lentement", selon NCT, avec un recul moins marqué (-52,5 %), en novembre.

Autre fait marquant enfin, les voyageurs venus d’autres destinations sont également plus nombreux qu’en 2019 (+4 %), ce qui pourrait en partie s’expliquer par l’ouverture de la liaison avec Singapour, qui n’attire toujours pas les Singapouriens, mais dont l’aéroport permettrait de drainer de nouveaux flux vers le Caillou.

Des touristes indiens et du Moyen-Orient

" Si on regarde purement les chiffres de fréquentation des ressortissants singapouriens, ils ne sont pas encore à la hauteur. En revanche, si on analyse bien les données sur les entrées touristiques de l’Isee, les voyageurs qui viennent d’ailleurs ont augmenté considérablement et c’est grâce à l’apport de la ligne avec Singapour, explique Georges Selefen, directeur général d’Aircalin. Elle a permis de récupérer toutes sortes de trafics. Nous avons par exemple des Indiens, des Indonésiens ou encore des gens du Moyen-Orient qui complètent nos flux de passagers et qui rentrent ainsi en Nouvelle-Calédonie ou qui transitent ensuite vers la Polynésie française, le Vanuatu ou même vers la Nouvelle-Zélande. Ce sont des passagers qui, parfois, peuvent rester potentiellement quelques jours en Nouvelle-Calédonie. "

Objectif : +10 % de touristes en 2024

Autant d’éléments qui permettent à Nouvelle-Calédonie tourisme (NCT) de nourrir de hautes ambitions pour l’année 2024 avec un objectif : augmenter de 10 % encore le flux annuel de visiteurs, et plus particulièrement le nombre de voyageurs australiens, que les professionnels comptent encore pouvoir faire gonfler de 25 %. C’est pourquoi, "parmi nos axes stratégiques de l’an prochain, on souhaite vraiment conforter les marchés de proximité comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande", précise Julie Laronde.