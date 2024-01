Le Caillou dans le top 10 des recherches Google des Australiens

Chaque année, Google publie son classement "Year in Search", qui répertorie les mots et questions les plus tapées par les internautes dans la barre du moteur de recherche, pays par pays. Le site Delicious a ainsi révélé les résultats de cette liste pour la catégorie voyages, l’an passé, en Australie.

Et dans le top 10 des destinations, figurent à la fois le mot "Nouméa" (7e place) et "Nouvelle-Calédonie" (9e position), certes loin derrière Bali, Tokyo ou encore le Vietnam. C’est pour autant "une bonne nouvelle", se félicite Nouvelle-Calédonie tourisme (NCT), qui "confirme l’efficacité du travail de fond mené en continu, et avec conviction afin de (re) construire l’image et la notoriété de notre magnifique destination à l’étranger."

Un nombre record de touristes australiens

Ces résultats sont sans doute l’illustration d’une nouvelle tendance, avec des visiteurs australiens qui n’ont jamais été aussi nombreux à visiter le Caillou. Ainsi, entre janvier et novembre 2023, plus de 27 000 touristes sont venus de l’île Continent, une affluence record en hausse de +18 % par rapport à 2019 (hors croisiéristes). Et ce, alors que la ligne Nouméa-Melbourne, qui drainait avant la pandémie un tiers des flux touristiques australiens, n’a rouvert que depuis le 8 décembre dernier.

À LIRE ÉGALEMENT : [Infographies] De janvier à novembre, 111 472 touristes ont visité le Caillou

Autant d’éléments qui permettent à Nouvelle-Calédonie tourisme (NCT) de nourrir de hautes ambitions pour l’année 2024 avec un objectif : augmenter de 10 % encore le flux annuel de visiteurs, et plus particulièrement le nombre de voyageurs australiens, que les professionnels comptent encore pouvoir faire gonfler de 25 %.