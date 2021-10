Le tour de l’actualité du jeudi 7 octobre

[GROS PLAN] Avec l’autotest, l’arsenal de dépistage se renforce

Le gouvernement a autorisé la vente des autotests en pharmacie pour lutter contre l’épidémie. Payant et moins fiable qu’un test PCR, cet outil de dépistage à réaliser soi-même a l’avantage d’être accessible au grand public. Si l’autotest est un outil de plus dans l’arsenal, il ne permet pas pour autant de s’affranchir des gestes barrières et de la vaccination.

185 004 électeurs pourront voter au référendum

La révision complémentaire de la liste électorale en vue du référendum du 12 décembre s’est clôturée le 5 octobre. La liste électorale spéciale pour la consultation compte 10 000 électeurs de plus qu’en 2018.

La vaccination continue de progresser

Boostée par les injections de secondes doses et la multiplication de l’offre de vaccination, le nombre de personnes ayant un schéma vaccinal complet atteint 46,38 % de la population vaccinable, soit 39,61 % de la population totale.

Païta : "On a l’impression que les gens n’ont pas peur"

Accompagné par le Dr Monchotte, le père Callega et le coutumier Robert Lakalaka, le maire Willy Gatuhau a lancé hier un appel à rompre la transmission du virus, en pointant quelques "réalités" inhérentes à Païta.

La réouverture totale des crèches ne réglera pas les "difficultés financières"

Ce troisième confinement en deux ans met à mal les finances, s’accordent à dire les professionnels de la petite enfance. Leur Union assure que 9 des 52 structures sont menacées de fermeture. Le retour à des conditions d’accueil quasi normales, lundi, est donc une "excellente nouvelle".

Pour le Rassemblement, "le référendum, c’est soit le 12 décembre, soit jamais"

Alors qu’une demande de report du scrutin va être remise au ministre des Outre-mer, tout juste arrivé en Calédonie, le parti de Thierry Santa et de Virginie Ruffenach insiste sur la nécessité de rapidement passer à la construction de l’avenir, avec ou sans référendum.

Thomas, touché par la Covid : à la maison, "on aurait dit un bloc opératoire"

Malade de la Covid-19, Thomas Basaïa, chef mécanicien sur les remorqueurs de Prony Resources, a connu un isolement à domicile pendant dix jours. Pour cet habitant de Dumbéa aujourd’hui guéri, la vaccination a permis d’éviter une aggravation de l’état de santé.

À Dumbéa-sur-Mer, un petit train recherche des candidats à la vaccination

Mercredi après-midi, un petit train a sillonné les rues de Dumbéa-sur-Mer afin d’embarquer les habitants intéressés jusqu’au centre de vaccination, installé pour la journée à la maison de quartier.

Le prix de l’alcool local a augmenté durant le confinement

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a relevé à 11 %, au lieu de 3 %, le taux de TGC applicable à l’alcool produit localement. Le texte avait été présenté au mois d’août par le gouvernement et les consommateurs ont pu ressentir la hausse en faisant leur course dès le 1er octobre.

Ruamm : les 4,5 milliards de prêts à taux zéro actés

Le personnel médical engagé dans la crise Covid pourra être serein quant au versement des salaires en octobre et en novembre. Le gouvernement a approuvé les décisions modificatives concernant le budget 2021 de trois établissements publics dans le cadre d’un financement exceptionnel du Ruamm par le biais de prêts à taux zéro.