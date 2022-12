Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 22 décembre 2022

Le prix du tabac va augmenter le 1er janvier

Afin de lutter contre le tabagisme et améliorer les recettes de l'Agence sanitaire et sociale (ASS), le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé d'augmenter tous les prix de vente des tabacs d'environ 10 % par an, sur trois ans, à compter du 1er janvier 2022. Il a pris un arrêté afin de reconduire la mesure pour l'année 2023.

L'activité touristique se stabilise au 3e trimestre

Après deux ans de pandémie, l'activité touristique reprend doucement mais sûrement selon le dernier rapport de l'Isee. Avec 24 600 touristes au 3e trimestre, la Nouvelle-Calédonie atteint 68 % de son niveau pré-pandémique.

Une reprise portée principalement par les touristes néo-zélandais. Depuis la réouverture des frontières avec nos voisins kiwis le 1er mai, le nombre des touristes néo-zélandais a été multiplié par 9 en un trimestre.

Du local et de la seconde main sous le sapin

Il ne reste que deux jours pour les retardataires qui n'auraient pas encore trouvé le cadeau idéal pour ravir leurs proches. Pour les petits comme les plus gros budgets, voici nos recommandations, non exhaustives, 100% locales mais aussi nos bonnes adresses pour un Noël d'occasion et plus écoresponsable.

Le gouvernement veut imposer l'identification des chiens et des chats

Ce mercredi, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi du pays visant à imposer l'identification des chiens et des chats, à créer un statut d'éleveur et à réglementer leur vente et leur cession. Les enjeux : la tranquillité et la sécurité publique ainsi que la protection de l'environnement.

Le blocage des dépôts pétroliers levé

En début d'après-midi, les dépôts de carburant et de gaz du territoire ont été débloqués. Une action qui survient après une matinée de négociations. Le syndicat des rouleurs et du BTP se dit satisfait.

Des objets kanak collectés au XIXe siècle par un sous-officier vendus aux enchères à Rennes

Le coup de marteau a résonné dans la jolie ville de Rennes, en Bretagne, la semaine passée. Sous l'œil des experts Laurent Dodier et Anthony JP Meyer, une flopée d'objets dégotés un peu partout dans le monde a été vendue aux enchères. Parmi les pièces d'Océanie, de la hache du Vanuatu au casse-tête des îles Fidji, la collection calédonienne issue de la succession dite Soulingeas a trouvé preneurs. La quasi-totalité des vingt-cinq productions kanak du XIXe a fait lever les bras en séance, le signe pour renchérir, devant le pupitre de la commissaire-priseuse Carole Jézéquel.

L'excellence, plus qu'une fierté pour cette génération Covid

20 sur 20 à leur grand Oral, même notes pour leurs enseignements de spécialité... Maxence Da Silva et Serena Delle Case ont obtenu leur bac avec respectivement 18,94/20 et 18,18/20. Mention très bien donc, les félicitations du jury aussi. Mais qu'on n'aille pas leur dire que le diplôme leur a été donné, en raison du Covid. "Notre année de terminale s'est déroulée normalement, elle permet d'authentifier notre diplôme, défend Maxence. Nous avons eu des bonnes notes toute l'année, cela montre que nous sommes constants dans notre travail."

À la découverte des tricots rayés de l'îlot Signal avec l'Aquarium des lagons

Mercredi, les techniciens de l'Aquarium des lagons embarquaient avec eux dix personnes dans leur opération mensuelle de lâcher et de collecte de tricots rayés à l'îlot Signal. Une animation qui sera proposée chaque mois au public.

Les cloches de la cathédrale devraient sonner pour Noël

Fin septembre, un incident technique a rendu les cloches de la cathédrale muettes. Elles ont sonné quelques heures il y a dix jours avant un nouveau dysfonctionnement électrique… Nouvel essai vendredi.

Un projet de chemin pédestre s'organise entre le Pic aux Chèvres et la Zac Panda

Engagé comme conseiller de quartier pour "être acteur de la commune", Jean-Christophe Ponthus, professeur de menuiserie au lycée Pétro-Attiti et habitant de la Zac Panda est en train de voir son projet de sentier se concrétiser grâce aux réunions de proximité.