Le tour de l’actualité du 27 septembre en Nouvelle-Calédonie

[GROS PLAN] L’armée à la rescousse, face à un virus galopant

Alors que l’épidémie gagne du terrain et que la vaccination marque le pas, les Forces armées de Nouvelle-Calédonie ont été appelées en renfort pour évacuer huit malades de la Covid-19, dont trois dans un état grave, de l’hôpital du Nord vers le Médipôle. Une opération de haute volée que nous avons pu suivre au cœur de la base aérienne militaire de Tontouta.

La réserve sanitaire au secours du pays

Une centaine d’hommes et de femmes de la réserve sanitaire sont arrivés de Métropole samedi. Ces volontaires de la réserve sanitaire seront déployés dans les structures hospitalières et les hospitels dès lundi pour aider des soignants éprouvés par trois semaines d’une crise particulièrement violente. Plusieurs tonnes de matériels ont également été livrées.

Covid-19 : 21 décès supplémentaires

21 personnes supplémentaires sont décédées depuis vendredi, soit 83 depuis le 9 septembre. Les cas confirmés depuis le 6 septembre passent de 5 805 à 6 185.

Qu’est-ce que le taux d’incidence ?

Le taux d’incidence est un indicateur encore méconnu des Calédoniens. Il est pourtant essentiel pour mesurer l’évolution de l’épidémie et adapter les mesures sanitaires dans les prochaines semaines sur le Caillou.

Pause bienvenue, loisirs, vie de famille… Le confinement fait aussi des heureux

Avoir du temps pour soi, réaliser des projets d’ordinaire repoussés à plus tard et s’atteler à des occupations pour lesquelles la vie active ne laisse habituellement aucune place… Quand, pour beaucoup, l’enfermement à domicile est synonyme d’anxiété et de déprime, d’autres y trouvent de nombreux avantages. Témoignages.

Manifestation des antivax à Nouméa : une partie de la classe politique scandalisée

Environ 2 000 personnes, selon le haut-commissariat, se sont rassemblées samedi 25 septembre entre le port autonome et le rond-point Berthelot samedi pour dénoncer l’obligation vaccinale.

Les étudiants confinés à Lifou sont de retour à Ouvéa

Bloqués à Lifou depuis le début du confinement, une vingtaine d’étudiants d’Ouvéa viennent de retrouver leurs familles, samedi, grâce à une rotation spéciale de la navette maritime Ieneic, entre Lifou et Ouvéa.

Cyclisme : Julian Alaphilippe reste le patron

Il a douché l’enthousiasme de la foule belge ! Julian Alaphilippe a conservé son titre de champion du monde, lundi matin à Louvain, en terre flandrienne, en conclusion d’une journée mémorable.