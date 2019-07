Des opportunités économiques à saisir, un équilibre avec la Chine à observer

« Il y a un continent de possibles que nous devons réussir à inventer et qui fait partie de la stratégie économique indo-pacifique que nous voulons conduire ». Pour le président de la République Emmanuel Macron, à la tribune le samedi 5 mai 2018 à Nouméa, l’axe Paris–New Delhi –Canberra en passant par la Nouvelle-Calédonie, intègre une indéniable dimension commerciale. L’intention est bel et bien de contrebalancer le poids de la Chine dans la région. Son hégémonie se densifie peu à peu. Le locataire de l'Elysée invite à voir « l’Empire du Milieu » comme un partenaire, « il ne s'agit pas de soulever les peurs mais de regarder la réalité, elle est faite d'opportunités ». Un entrepreneur calédonien, autrefois en affaires avec Pékin, tient un discours direct. « Si nous laissons faire, la Chine va acheter le Pacifique. D’où l’idée en Nouvelle-Calédonie que les économies se renforcent ».

Une conférence organisée en septembre 2018, par le comité local « La Calédonie en marche », avait planté le décor. Intervenant aux côtés du consul d’Australie Paul Wilson notamment, l’économiste Samuel Gorohouna avait placé des chiffres sur ces relations commerciales. L’Inde représente environ 4 milliards de francs de volume d’échanges (import et export) avec la Calédonie en 2017, contre près de 100 milliards pour la Chine. Un décalage monstre.

« Intérêt potentiel fort »

La différence entre les valeurs des exportations et des importations est révélatrice : après addition du poids de la France, de l’Inde et de l’Australie, le solde commercial avec le Caillou est nettement déficitaire, à - 90 milliards de francs - et ce déficit s’accroît depuis 2015 -, alors que le résultat est positif avec la Chine - à près de 39 milliards de francs -. Conclusion, la stratégie évoquée par Emmanuel Macron se résume surtout, aujourd’hui, au niveau économique, à un axe d’importation. La volonté de rééquilibrer les rapports est ainsi affichée. Selon Samuel Gorohouna, maître de conférences, « il y a un intérêt potentiel fort pour la Nouvelle-Calédonie à travailler avec l’Inde si nous arrivons à trouver des produits et des services à exporter ». La diplomatie politico-économique peut faire émerger des pistes.

Le Medef s’est penché sur ce rayonnement possible. « Emmanuel Macron en traçant un axe, a conforté un travail que nous réalisons » souligne Daniel Ochida, président. En l’occurrence, « gagner des parts de marché dans la région », l’Inde restant toutefois un pays « à prospecter ».

La Nouvelle-Calédonie devra gérer une équation : accroître son développement grâce à l’axe indo-pacifique - où les opportunités sont réelles -, sans froisser la Chine, vaste nation qui a accueilli pour 65,5 milliards de francs d’exportations calédoniennes en 2017. Ce client d’Asie pèse en effet aujourd’hui dans l’industrie locale de la mine. Tandis qu’à la suite de quelques expériences, des agents croient ici au décollage du tourisme chinois sur le territoire. L’économie du Caillou doit, quoi qu’il en soit, trouver des bases pérennes.

POINT DE VUE DE... XAVIER BENOIST, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DES INDUSTRIES (FINC) ET MEMBRE DU CLUSTER NCT & I

« La zone Pacifique est une des zones prioritaires »

Selon Xavier Benoist, la Calédonie a un atout, « nous sommes au coeur des échanges ». Photo Y.M

Les Nouvelles calédoniennes :

Avec l’axe indo-pacifique, le président de la République invite à changer de référentiel. Une bonne voie ?

C’est une bonne nouvelle, puisqu’elle signifie que dans la stratégie de développement du commerce international de la France la zone Pacifique est une des zones prioritaires. On veut donc créer un axe dit indo-pacifique qui intégrera les territoires français de cet espace, dont la Nouvelle-Calédonie. Par cette annonce, l’État va mettre des moyens pour accompagner le développement économique dans cette zone.

Quels moyens pouvons-nous attendre ?

Il est envisageable un repositionnement de certaines agences du type « Business France » ou AFD (Agence française de développement) qui vont développer leur activité dans cette région, et ainsi leur accompagnement des entreprises françaises, donc calédoniennes. Deuxième moyen, remettre en place du personnel, comme des conseillers économiques, dans certaines ambassades de la région. On peut penser, par exemple, au conseiller économique de l’ambassade de France à Wellington, un poste qui n’existe plus mais qui est indispensable.

L’Inde est un marché méconnu ici. Quelle peut en être l’approche ?

L’Inde n’est pas aujourd’hui une destination naturelle sur nos exports, voire nos imports. Mais ce n’est pas parce que l’on parle de l’axe indo-pacifique que l’on va forcément aller commercer avec l’Inde. On peut imaginer que des territoires comme la Réunion ou Mayotte sont mieux positionnés. Toutefois, une réflexion s’ouvre aux entreprises calédoniennes. Tout d’abord parce qu’une communauté indienne existe en Nouvelle-Calédonie.

Ensuite, parce que nous développons des relations avec un pays comme Fidji où la communauté indienne est très importante, il peut être ainsi une « porte d’entrée ».

S’inscrire sur cet axe indo-pacifique demande une action coordonnée.

La Nouvelle-Calédonie a développé son intégration économique régionale depuis quelques années, nous sentons que la coordination est en train de se construire, il faut la poursuivre.

C’est une attente forte au niveau des entreprises du cluster et de la Fédération des industries vis-à-vis des nouveaux élus.

Il serait bon qu’avec les organismes de l’État, nous fassions un point de situation après le discours du président de la République, un comité de pilotage pourrait ainsi être créé, par exemple, au moment du Comité des signataires.