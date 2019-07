Les Nouvelles calédoniennes :

Comment définiriez-vous le concept d’axe indo-pacifique d’un point de vue militaire ?

Il s’agit de penser notre stratégie à l’échelle du monde qui vient, c’est-à-dire un nouveau cadre géopolitique qui intègre de nouvelles puissances, de nouveaux rapports de force et de nouvelles relations internationales.

Une grande partie de l’activité des Fanc se situe dans le registre international, avec pour objectif de contribuer à la stabilité globale du Pacifique Sud.

Non pas qu’il faille abandonner nos champs d’action prioritaires qui restent dans notre environnement immédiat. Les plus grands défis nous y attendent encore. Il s’agit plutôt d’élargir notre zone d’intérêt pour mieux nous positionner dans les grands enjeux de la géopolitique du XXIe siècle. Travailler militairement avec l’Inde et avec l’Australie dans les océans Indien et Pacifique, c’est prendre en compte de nouveaux espaces stratégiques essentiels pour notre pays. C’est aussi afficher une volonté de tenir son rang de puissance à vocation mondiale.

Quelle est l’importance des Forces armées de Nouvelle-Calédonie (Fanc) dans cet axe ?

Au-delà de ses missions classiques de souveraineté, de protection du territoire national et de préservation des intérêts de la France dans la région, une grande partie de l’activité des Fanc, qui regroupent environ 2 000 soldats, se situe dans le registre international, avec pour objectif de contribuer à la stabilité globale du Pacifique Sud. À ce titre, les Fanc sont en mesure de conduire ou de participer à une opération de secours d’urgence dans la région, de contribuer également en permanence à la sécurité maritime, avec leurs partenaires - l’Australie, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande - en prenant part à la lutte contre la pêche illégale et les trafics illicites. Enfin, les nombreuses escales réalisées par les bâtiments des Fanc dans les ports du Pacifique font directement rayonner la France.

Cette alliance avec l’Inde, l’Australie et le Japon est-elle une réponse à l’hégémonie chinoise dans le Pacifique ?

Je pense que cette alliance vise à garantir les intérêts de notre pays dans cette partie du monde. C’est la priorité. Ces intérêts sont clairement menacés non pas par la Chine en tant que telle, mais par une forme d’expansion chinoise qui présente des caractères hégémoniques, c’est-à-dire déséquilibrants. C’est bien en ces termes que le président Macron a posé le sujet à Garden Island en mai 2018.

En d’autres termes, il faut que chaque pays de la région puisse trouver un point d’équilibre honnête entre ses intérêts économiques, son développement et sa sécurité. L’important c’est la stabilité de l’espace océanien et cette stabilité ne passe pas par une compétition dans laquelle un camp voudrait en chasser un autre.

Le territoire doit-il davantage développer ses relations militaires avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande ?

Oui, et c’est ce que nous faisons. Je note qu’en deux ans, la densité de ces relations a considérablement augmenté. Que ce soit dans les exercices, dans les échanges d’informations ou dans les activités de coopération bilatérale. J’en veux pour preuve la récente escale d’un sous-marin australien dans la baie de Nouméa. Cela n’était pas arrivé depuis 25 ans. Vous le verrez également dans l’exercice Croix du Sud en mai prochain, qui mettra en action des moyens militaires inédits. Le contexte est donc très favorable à cette nouvelle intensité de coopération et il appartient aux Fanc d’en être l’acteur principal sur le plan militaire.

Des incidents se sont produits dans le détroit de Taiwan avec le Vendémiaire. Quelles en sont les conséquences ?

Nous sommes là sur un tout autre registre qui est celui de la liberté de circulation et du respect du droit international maritime. Dans ce sujet comme dans de nombreux autres, la France souhaite privilégier l’approche multilatérale et le droit international comme modes de règlement des contentieux. C’est la raison pour laquelle elle s’engage directement et militairement pour faire valoir ses positions. La ministre des Armées l’a d’ailleurs rappelé à Singapour en affirmant que la France continuera dans les prochaines années à être militairement présente dans le Pacifique Nord.

La Chine « observe assidûment la situation calédonienne »

La Calédonie a accueilli trois charters Aircalin en provenance de Chine. Objectif : atteindre les 6 000 touristes chinois en 2025. Archives LNC

L’influence chinoise s’installe à marche rapide auprès des petits États riches en matières premières, minières et halieutiques. En apportant des financements à des gouvernements en difficulté, en investissant massivement dans ces économies fragiles et en les inondant de prêts à taux préférentiels, l’Empire du Milieu concurrence les puissances régionales de la zone. En Calédonie, le constat est différent. Le territoire « n’est pas la cible de l’impérialisme chinois parce que la Chine a compris que la France était bien en place ici », constate François Bockel, chef du service de la coopération régionale et des relations extérieures du gouvernement, qui admet que « la Chine anticipe toutes les hypothèses dans l’évolution statutaire de la Calédonie » et « observe assidûment la situation ». Preuve en est, un conseiller à l’ambassade de Chine à Paris est chargé du dossier calédonien et l’ouverture d’un consulat honoraire de Chine à Nouméa est envisagée.

Des axes de coopération

La nation au 1,3 milliard d’habitants « développe des relations de plus en plus formelles » avec le Caillou sur le plan culturel, universitaire ou touristique. On appelle ça du « soft-power ». Ou comment étendre son influence sans agressivité. Outre la visite de l’ambassadeur de Chine à Paris en 2017, une association d’amitié sino-calédonienne a vu le jour, des étudiants ont intégré des cursus universitaires en profitant de bourses chinoises et La Tontouta a accueilli trois charters en provenance de Chine. « Ce pays veut s’affirmer comme un partenaire de premier plan, notamment, dans le domaine minier. Mais les relations très asymétriques ne seraient pas obligatoirement favorables à la Calédonie », expose Valérie Niquet de la Fondation pour la recherche stratégique. Un observateur voit tout de même des axes de coopération : « le tourisme chinois peut monter en puissance, le commerce dans des domaines de niches (crevettes, bêches-de-mer, agroalimentaire…) ou les services car nous disposons de capacités d’ingénierie intéressantes ». Au contraire du Japon, la Nouvelle-Calédonie n’a pas encore établi de dialogue politique avec Pékin.