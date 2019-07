L’axe indo-pacifique se construit avec le Caillou

Prenez une carte du monde, une règle et un stylo et joignez d’un trait de plume Paris, New Delhi et Canberra. Au bout de la ligne, la Nouvelle-Calédonie. Avec Wallis-et- Futuna et la Polynésie, le territoire calédonien, dont la zone économique exclusive est deux fois et demie plus grande que celle de la Métropole, est l’étendard du pays tricolore dans le Pacifique Sud, une région longtemps isolée et pourtant devenue aujourd’hui le théâtre d’influence des grandes puissances internationales. Avec le Brexit, la France pourrait même devenir le dernier représentant de l’Union européenne dans la région.

En portant haut et fort l’axe Paris- Delhi-Canberra pour contenir l’hégémonie chinoise, le président Emmanuel Macron a la ferme volonté d’ancrer la place de la France dans la zone indo-pacifique (l’espace s’étend des côtes est-africaines à la façade occidentale des Amériques) où se concentrent 60 % de la population mondiale et un tiers du commerce international. « Cette alliance doit permettre d’éviter tout hégémonisme dans la zone, de développer les coopérations avec les pays qui partagent les mêmes valeurs fondées sur le respect du droit international et de contribuer à la stabilité de la zone », analyse Valérie Niquet, maître de recherches et responsable du pôle Asie de la Fondation pour la recherche stratégique.

Il n’est pas question de s’attaquer à la force de la Chine.

En clair, éviter toute crise ou conflit qui pourrait porter atteinte aux intérêts français dans une zone qui rassemble plus de 1,6 million de ressortissants.

Contrer les routes de la soie

L’axe indo-pacifique a un objectif diplomatique assumé : « contenir l’expansionnisme » de la Chine, dont l’influence dans le Pacifique bouleverse les équilibres et est source d’inquiétude pour les puissances de la région. « Il n’est pas question de s’attaquer à la force de la Chine contre laquelle on ne pourra rien faire. En revanche, il faut faire en sorte qu’elle s’assoie autour de la table avec les autres pays pour une meilleure coordination régionale », évoque un fin observateur du dossier.

Pour contrer le concept des « nouvelles routes de la soie » du président chinois Xi Jinping, la France accroît la coopération régionale, multipliant les partenariats économiques, militaro- industriels, culturels, voire même scientifiques avec l’Australie, le Japon et d’autres « alliés » du Pacifique. Les engagements sécuritaires sont à tous les niveaux : garantir le libre accès aux voies maritimes dans des zones où l’Empire du milieu ne cesse de s’étendre, lutter contre le terrorisme et la prolifération nucléaire en Corée du Nord, les trafics de drogue ou la pêche illicite et, enfin, oeuvrer contre le réchauffement climatique et tous les bouleversements qu’il engendre. « Nous voulons que ce soit une région dans laquelle les différends sont résolus pacifiquement, en accord avec le droit international, et sans que la force ni la coercition ne soient utilisées ; où l’intégration économique est ouverte et inclusive ; où les droits de survol et de liberté de navigation sont respectés ; et où les droits des petits États sont protégés », déclare la ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne. Si le concept d’axe indo-pacifique n’est pour l’heure qu’au stade du discours politique, les diplomates attendent désormais « une stratégie claire ». Un « plan d’action » énoncé par le président Macron lors du sommet France-Océanie, en avril 2020 à Papeete ?

« Optimiser nos ressources »

Le gouvernement calédonien est en phase avec deux piliers de l’axe indopacifique : la « sécurité-climat » et le développement économique régional. Le Caillou, qui représente 80 % de la biodiversité européenne (si l’on inclut le territoire en Europe), est aux premières loges du changement climatique et de la mauvaise santé de nos océans. « On sait qu’aujourd’hui, les dérèglements climatiques et l’exploitation déraisonnée des ressources naturelles ont un impact sur la stabilité et la sécurité de la région et peuvent conduire à des déstabilisations politiques, comme on a pu le voir en Papouasie-Nouvelle-Guinée », développe un diplomate. Le volet économique y est intimement lié.

Car en préservant son patrimoine naturel, le pays « reprend la main sur sa ressource économique. Si on arrive à lutter contre la surpêche et à mieux optimiser nos ressources, on réussira alors à en retirer un avantage économique plus important, et indispensable à notre développement endogène », décrypte François Bockel, chef du service de la coopération régionale et des relations extérieures du gouvernement calédonien.

Un chiffre à retenir qui illustre tout l’enjeu de l’axe Paris-Delhi-Canberra : à l’horizon 2030, plus de la moitié des sous-marins et des bâtiments de guerre dans le monde patrouilleront dans cet espace indo-pacifique. Les défis sécuritaires y sont infinis pour la France et pour la Nouvelle-Calédonie.

La sécurité, un enjeu stratégique pour la France… et pour la Calédonie

Un espace immense pas épargné par la montée des tensions…

Dans l’immense zone de l’indopacifique, la montée des tensions est suivie de très près par la France. Les essais nucléaires de la Corée du Nord qui défie la communauté internationale, le terrorisme qui a récemment frappé l’Australie et la Nouvelle-Zélande, la remise en cause du droit de la mer par la Chine, les trafics de drogue, la pêche illicite et les dégradations environnementales qui aggravent les risques sécuritaires sont autant d’enjeux pour le pays tricolore, dont l’objectif prioritaire est le maintien de la stabilité de la zone où plus d’un million et demi de citoyens français et de ressortissants vivent.

… et des défis environnementaux

Sécheresse, montée des eaux, cyclones… Les phénomènes climatiques, ajoutés au pillage des ressources naturelles, redessinent les cartes, déplacent les populations et provoquent une instabilité dans certains États pauvres du Pacifique Sud. Le ministère français des Armées s’est ainsi doté d’un « observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques » dont la mission est « d’étudier l’impact du changement climatique sur la coopération régionale de défense ». L’Australie, les Forces armées de Nouvelle- Calédonie (Fanc) et la Nouvelle-Zélande exploiteront les résultats de cette étude pour « coordonner l’aide civile et militaire apportée aux états insulaires du Pacifique victimes de catastrophes naturelles ».

2 900 soldats français

Dans le Pacifique Sud, la France déploie 2 900 soldats (dont 1 660 rattachés aux Fanc). L’armée française entretient des relations privilégiées avec des partenaires de défense tels que l’Australie et la Nouvelle-Zélande au travers de l’accord Franz qui permet aux trois pays de se coordonner pour venir en aide aux États insulaires en cas de catastrophe naturelle.

7 000

militaires français sont déployés dans la zone indo-pacifique (dont 2 900 dans le Pacifique). Une présence significative mais loin des États-Unis, dont 60 % des moyens navals y sont situés.

1,47 milliard d’euros

a été apporté en dons ou prêts à taux préférentiels par la Chine entre 2006 et 2016 aux petits Etats insulaires du Pacifique, selon l’institut australien Lowy.

« La Calédonie occupe une place particulière à l’heure où la Chine développe sa présence dans le Pacifique. »

Valérie Niquet de la Fondation pour la recherche stratégique.