La Chine « observe assidûment la situation calédonienne »

L’influence chinoise s’installe à marche rapide auprès des petits États riches en matières premières, minières et halieutiques. En apportant des financements à des gouvernements en difficulté, en investissant massivement dans ces économies fragiles et en les inondant de prêts à taux préférentiels, l’Empire du Milieu concurrence les puissances régionales de la zone. En Calédonie, le constat est différent. Le territoire « n’est pas la cible de l’impérialisme chinois parce que la Chine a compris que la France était bien en place ici », constate François Bockel, chef du service de la coopération régionale et des relations extérieures du gouvernement, qui admet que « la Chine anticipe toutes les hypothèses dans l’évolution statutaire de la Calédonie » et « observe assidûment la situation ». Preuve en est, un conseiller à l’ambassade de Chine à Paris est chargé du dossier calédonien et l’ouverture d’un consulat honoraire de Chine à Nouméa est envisagée.

Des axes de coopération

La nation au 1,3 milliard d’habitants « développe des relations de plus en plus formelles » avec le Caillou sur le plan culturel, universitaire ou touristique. On appelle ça du « soft-power ». Ou comment étendre son influence sans agressivité. Outre la visite de l’ambassadeur de Chine à Paris en 2017, une association d’amitié sino-calédonienne a vu le jour, des étudiants ont intégré des cursus universitaires en profitant de bourses chinoises et La Tontouta a accueilli trois charters en provenance de Chine. « Ce pays veut s’affirmer comme un partenaire de premier plan, notamment, dans le domaine minier. Mais les relations très asymétriques ne seraient pas obligatoirement favorables à la Calédonie », expose Valérie Niquet de la Fondation pour la recherche stratégique. Un observateur voit tout de même des axes de coopération : « le tourisme chinois peut monter en puissance, le commerce dans des domaines de niches (crevettes, bêches-de-mer, agroalimentaire…) ou les services car nous disposons de capacités d’ingénierie intéressantes ». Au contraire du Japon, la Nouvelle-Calédonie n’a pas encore établi de dialogue politique avec Pékin.