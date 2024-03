[INFOGRAPHIES] En 2023, plus de 125 000 touristes de séjour sont venus en Nouvelle-Calédonie

Une relance "quasi accomplie"

Avec 125 895 touristes arrivés par avion en 2023, la Nouvelle-Calédonie a presque rattrapé ses flux de 2019 (qui est une année record et de référence avant la crise Covid), soit 96 % des visiteurs d’avant pandémie. À noter que cette fréquentation est en revanche nettement plus élevée que celle enregistrée en 2018 (et les années précédentes) où 120 000 touristes de séjour étaient venus sur le Caillou.

Cette tendance démontre également que la crise requin à Nouméa n’a pas eu raison de ce secteur d’activité, contrairement à ce que certains professionnels craignaient.

"Ce sont des bons chiffres qui doivent nous encourager à persévérer dans cette dynamique, à l’heure où la crise du nickel bouleverse nos activités", glisse Mickaël Forrest, le président de Nouvelle-Calédonie tourisme (NCT), qui rappelle que ce secteur reste "l’atout numéro 1 pour l’ensemble des îles du Pacifique".

Si la relance est donc "quasi accomplie", ce n’était pas gagné d’avance. Pour mémoire, après la réouverture des frontières les experts misaient sur un retour à la normale en trois ou quatre ans, soit à l’horizon 2025.

Le boom des marchés australiens et néo-zélandais

Ce sont les deux destinations qui ont enregistré les plus fortes augmentations, et de loin, par rapport à 2019. Avec plus de 30 000 et 13 000 touristes, les marchés australien et néo-zélandais affichent une hausse de respectivement +19 % et +15 %.

Des chiffres qui pourraient encore gonfler du côté de l’île continent puisque la réouverture de la liaison Nouméa-Melbourne, qui attirait avant covid un flux important de voyageurs vers le Caillou, n’a repris du service qu’en décembre dernier.

"Il y a encore des marges de progression pour ces deux pays, qui sont des marchés de proximité. Ce potentiel est également lié à la saturation et aux coûts exorbitants ou du moins très élevés (des nuitées) que connaissent actuellement nos voisins de Fidji et de Polynésie française. Nous avons donc une véritable carte à jouer. Les tour-opérateurs et les compagnies aériennes nous l’ont dit ", analyse Julie Laronde, la directrice de NCT, qui nuance tout de même ce tableau. "L’Australie et la Nouvelle-Zélande entrent dans une période de crise économique, avec des taux d’emprunt notamment très élevés, et il faut avoir conscience que cela impactera les marchés touristiques."

La Métropole, une valeur sûre

Avec 44 316 passagers qui ont débarqué sur le Caillou l’an passé, l’Hexagone reste la destination la plus importante pour la filière, concentrant 35,2 % des flux. Ces "bons résultats", y compris avec d’autres destinations européennes, sont notamment dopés par l’ouverture de la ligne avec Singapour, hub international, qui représente une nouvelle porte d’entrée pour les voyageurs venus du Vieux continent.

Le marché asiatique entre espoir et déception

Ce sera l’un des principaux défis à relever cette année. Comment (re) conquérir les touristes asiatiques, qui ont clairement boudé le Caillou cette année. Il s’agit essentiellement des Japonais, dont la fréquentation est toujours en chute libre, soit -62 % par rapport à 2019 (bien que ces chiffres semblent repartir légèrement à la hausse en fin d’année, avec par exemple 943 passagers en décembre, contre 471 en janvier).

"Ce marché est toujours à la traîne, mais la Nouvelle-Calédonie n’est pas une exception. Il s’agit d’une tendance mondiale qui s’explique pour des raisons économiques et autres, comme la levée plus tardive qu’ailleurs des dernières restrictions sanitaires liées à la Covid", assure Julie Laronde, qui "espère" reconquérir les flux d’avant pandémie, d’ici 2025. C’est notamment pour cette raison que de nombreux efforts sont concentrés au pays du soleil levant, dont le recrutement d’une nouvelle agence de représentation sur place pour faire rayonner la destination auprès des professionnels.





Une stratégie également mise en place avec Singapour où les touristes ne se bousculent toujours pas au portillon (557 passagers enregistrés l’an passé) depuis l’ouverture de la ligne, en juillet 2022.

"On a une agence de représentation depuis août dernier avec un début de travail de terrain et de formation des agents de voyages, etc. Cela se met en place, mais on ne voit les fruits d’une opération de communication qu’un à deux ans après. Disons qu’on sème les graines dans l’esprit des Singapouriens qui ne nous connaissent pas et où on part de zéro", poursuit la directrice de NCT, pour qui ce pays dont la population aisée adepte de voyages et où résident de nombreux expatriés, représente de belles opportunités, comme l’ensemble de cette région.

"Il faut d’abord bien faire ce travail de notoriété sur Singapour avant de s’attaquer à d’autres pays d’Asie du sud-est. Ceci dit, cette année, nous allons sonder un autre gros bassin, à Kuala Lumpur, en Malaisie, pour voir si les produits de Nouvelle-Calédonie correspondent aux attentes de cette clientèle."

Quelles ambitions pour 2024 ?

NCT compte bien augmenter le nombre de touristes de séjour de 10 % par apport à l’an passé pour 2024, soit près de 137 000 visiteurs. Les espoirs les plus forts résidents dans les marchés asiatiques, avec des projections de +150 % pour Singapour et +50 % pour le Japon.





Les croisiéristes reviennent en force

Alors que les gros paquebots de croisière ne sont plus les bienvenus à l’île des Pins et à Maré (où seul une compagnie de luxe a fait escale en février dernier), le nombre de croisiéristes en 2023 a été similaire aux chiffres d’avant Covid, soit 343 703 personnes (-0,08 % par rapport à 2019).

Si ces visiteurs d'un jour dépensent beaucoup moins que les voyageurs au long cours, il n’est pas facile de quantifier précisément les retombées de ce tourisme en Nouvelle-Calédonie. Généralement, on estime qu’un croisiériste dépense 5 000 francs par jour dans le pays. Sauf que ce chiffre de l’Isee (Institut de la statistique et des études économiques) est à prendre avec la plus grande précaution puisqu’il date de 2009.

Afin d’actualiser ces données, une nouvelle enquête doit ainsi être menée cette année sur la filière. "Nous sommes en train de lancer une étude d’impact économique du secteur de la croisière pour vraiment mesurer tout ce que cela apporte au territoire, annonce Julie Laronde. Il ne s’agira pas seulement des dépenses des croisiéristes. Cette étude se penchera aussi sur tous les comptes liés aux escales : tout ce que les paquebots dépensent à travers les touchers, les frais de ports, les avitaillements, etc."

Les résultats de cette étude ne devraient pas tomber avant 2025. D'ici là, le Congrès devrait avoir adopté le projet de taxer les croisiéristes à chacune de leur escale (pour un montant de 1000 à 1500 francs).

