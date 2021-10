Le tour de l’actualité du lundi 4 octobre

[GROS PLAN] Patrice Faure, haut-commissaire : "Il faudra, à un moment donné, desserrer l’étau"

Dossiers sous le bras, Patrice Faure arrive au pas de course à l’entretien, glissé dans son agenda entre deux réunions. Alors que le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, rejoint mardi la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire dépeint la situation sanitaire dans le pays, explore le champ des possibles en matière de circulation des personnes, évoque la tenue du référendum… Avec un style toujours aussi direct.

L’inquiétude et l’incompréhension règnent dans le monde économique

Commerçants, patrons et agriculteurs tirent la sonnette d’alarme après l’annonce de la prolongation du confinement strict. Une "inquiétude" accrue par "l’incertitude et le manque de visibilité". Ces mots sont sur les lèvres de tous les représentants du monde économique au lendemain des annonces de la prolongation du confinement strict jusqu’au 11 octobre.

La Covid a causé 150 morts, dont 21 au cours du week-end

Si le nombre de cas recule, la mortalité et les hospitalisations liées à l’épidémie restent élevées. Entre samedi et dimanche, le gouvernement a annoncé vingt et un décès supplémentaires, soit 150 victimes depuis le début de l’épidémie.

De nouveaux renforts sanitaires arrivés dimanche soir

103 personnels de la réserve sanitaire ont atterri dimanche à La Tontouta. Annoncés vendredi, les nouveaux renforts de soignants de Métropole constituent le deuxième contingent de la réserve sanitaire.

Dr Thierry de Greslan : "Certains patients nous disent qu’ils ont été trompés"

hierry de Greslan a évoqué lors d’un point presse la nécessité de "comprendre et dialoguer" avec les opposants à la vaccination. Il considère que les traitements naturels mis en avant par certains ne sont pas incompatibles avec le vaccin.

Santé : "Il est légitime d’échanger sur ce que l’on traverse en tant que soignant"

En première ligne face à la Covid-19, les soignants et le personnel de santé calédoniens sont confrontés au quotidien à des situations marquantes qui peuvent les affecter. Une cellule d’écoute destinée aux soignants a été activée le 27 septembre pour leur permettre de verbaliser ce qu’ils vivent en temps de crise. Elle est joignable au 05 01 11.

À Ouvéa, des mamans apprennent à décontaminer les chambres Covid

L’entreprise Probionet, déjà en charge du nettoyage de la clinique Kuindo-Magnin et des hospitels en provinces Nord et Sud, vient de s’associer à un entrepreneur d’Ouvéa pour créer Bionet’île et assurer la décontamination des chambres des Covid positifs. Une formation s’est déroulée la semaine dernière aux hôtels Beaupré et Paradis d’Ouvéa.

Le colonel Fabrice Spinetta prend la tête de la gendarmerie

Depuis le 1er octobre, le colonel Fabrice Spinetta est officiellement devenu le nouveau commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Auparavant commandant en second de la gendarmerie, il avait déjà dû assurer cette nouvelle fonction à titre provisoire, à partir du 20 août, après le départ du départ du colonel Steiger, rattrapé par sa condamnation pour violences conjugales.

Stand up paddle : triplé calédonien aux championnats de France

Au bout du parcours de quasiment 18 kilomètres sur le lac de Vassivière, dans la Creuse, en région Nouvelle-Aquitaine, Noïc Garioud (19 ans), récent double champion du monde en Hongrie, a devancé, au sprint, deux autres Calédoniens, Titouan Puyo et Clément Colmas.

Confinement : au Musée maritime, sans public, "c’est dur, mais on ne manque pas de travail"

Privés de visiteurs, les salariés du Musée maritime se sentent un peu orphelins. Mais ils ont vite trouvé de quoi s’occuper pour préparer une belle réouverture. Au musée de Bourail aussi, comme dans la plupart des structures muséales du pays, le confinement est mis à profit pour développer les projets qui d’habitude passent après les animations et l’accueil du public.